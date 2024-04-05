Укр

Ночью были атакованы военные аэродромы сразу в трех областях России: где это на карте

Автор
Елена Руденко Елена Руденко
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Под удар могли попасть три аэродрома РФ
Под удар могли попасть три аэродрома РФ. Фото Коллаж

Все они имеют отношение к агрессии России против Украины

В ночь на 5 апреля на территории России были атакованы три города, где есть аэродромы. Под ударами оказались Морозовск Ростовской области, Ейск в Краснодарском крае и Энгельс в Саратовской области.

Первым под атаку попал Морозовск, который находится на расстоянии около 300 км от Украины. Рядом с городом расположен военный аэродром. Местные жители насчитали больше 60 взрывов. На аэродроме Морозовска базируется российский 559-й "гвардейский бомбардировочный авиационный полк". В его составе более 20 бортов Су-34 – именно они бьют корректируемыми авиационными бомбами (КАБами) по восточным областям Украины. Кроме того на аэродроме базируются самолеты Су-24М и не только.

В городе Ейск около 3 часов ночи прозвучало по меньшей мере 10 взрывов. Расстояние от Украины до него — около 150 км. Местные паблики пишут, что над городом активно работала российская противовоздушная оборона. По словам местных жителей, они также слышали звук автоматных очередей в районе аэродрома и военного городка. В западной части города находится крупный аэродром ВМФ РФ, там базируется 859-й Центр боевого применения и переучивания лётного состава морской авиации ВМФ РФ и 190-й учебный смешанный авиационный полк ВМФ на самолётах и вертолётах разных типов. Этот аэродром уже бомбили в 2023 году, в октябре 2022 года пилот с него протаранил самолетом жилую многоэтажку в Ейске.

Также беспилотники посетили и Энгельс (расстояние от Украины — около 700 км), где находится военная авиабаза. Там базируются стратегические бомбардировщики дальней авиации Ту-160 и Ту-95МС, которые наносили удары по Украине. По словам местных жителей, около 5 утра их разбудила стрельба, потом прогремел мощный взрыв. Сирену включили уже после этого.

Как сообщал "Телеграф", поздно вечером 4 апреля, мощные взрывы прогремели в российском Курске. Местные власти заявили о работе ПВО, но в результате атаки в городе вспыхнул пожар.

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#Россия #Война #Атака #Беспилотники #Аэродромы