Война — день 772: оккупанты рвутся к Часов Яру и терроризируют Харьков

Оперативно о главном в сутки

Сегодня 5 апреля, 772-й день войны. Российские террористы активно рвутся к Часов Яру из-под Бахмута. Кроме того, террористы устроили настоящий ракетно-бомбовый террор многострадальному Харькову – город по несколько раз в сутки оказывается под обстрелами.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 5 апреля, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Российские террористы за несколько минут до наступления нового дня в четвертый раз за сутки обстреляли Харьков ракетами С-300. До этого беспилотники ловил российский Курск.

С ситуацией в Украине за 2 апреля можно ознакомиться в материале: Война — день 769: оккупанты прорываются на бахмутском направлении, несмотря на потери

Информацию за 3 апреля смотрите по ссылке: Война — день 770: оккупанты упорно атакуют позиции ВСУ, а в России раздаются взрывы

О том, что происходило 4 апреля, читайте в материале: Война — день 771: оккупанты давят под Бахмутом и нанесли массированный удар по Харькову