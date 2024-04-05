Війна — день 772: окупанти рвуться до Часів Яру та тероризують Харків

Оперативно про головне за добу

Сьогодні 5 квітня, 772-й день війни. Російські терористи активно рвуться до Часів Яру з-під Бахмуту. Окрім цього, терористи влаштували справжній ракетно-бомбовий терор багатостраждальному Харкову – місто по кілька разів за добу опиняється під обстрілами.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 5 квітня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:00 Запорізька та Дніпропетровська області України під атакою російських безпілотників. Харків терористи обстрілювали протягом майже години.

00:00 Російські терористи за кілька хвилин до настання нового дня вчетверте за добу обстріляли Харків ракетами С-300. До цього безпілотники ловив російський Курськ.

Із ситуацією в Україні за 2 квітня можна ознайомитись у матеріалі: Війна — день 769: окупанти прориваються на бахмутському напрямку попри втрати

Інформацію за 3 квітня дивіться за посиланням: Війна — день 770: окупанти завзято атакують позиції ЗСУ, а в Росії лунають вибухи

Про те, що відбувалося 4 квітня, читайте у матеріалі: Війна — день 771: окупанти тиснуть під Бахмутом та завдали масованого удару по Харкову