Вночі були атаковані військові аеродроми одразу у трьох областях Росії: де це на карті

Усі вони мають відношення до агресії Росії проти України

У ніч на 5 квітня на території Росії були атаковані три міста, де є аеродроми. Під ударами опинилися Морозовськ Ростовської області, Єйськ у Краснодарському краї та Енгельс у Саратовській області.

Першим під атаку потрапив Морозовськ, що розташований на відстані близько 300 км від України. Поруч із містом є військовий аеродром. Місцеві жителі нарахували понад 60 вибухів. На аеродромі Морозовська базується російський 559-й "гвардійський бомбардувальний авіаційний полк". У його складі понад 20 бортів Су-34 – саме вони б’ють авіаційними бомбами, що коригуються (КАБами), по східних областях України. Крім того, на аеродромі базуються літаки Су-24М і не тільки.

У місті Єйськ близько 3 години ночі пролунало щонайменше 10 вибухів. Відстань від України до нього – близько 150 км. Місцеві пабліки пишуть, що над містом активно працювала російська протиповітряна оборона. За словами місцевих жителів, вони також чули звук автоматних черг у районі аеродрому та військового містечка. У західній частині міста знаходиться великий аеродром ВМФ РФ, там базується 859-й Центр бойового застосування та переучування льотного складу морської авіації ВМФ РФ та 190-й навчальний змішаний авіаційний полк ВМФ на літаках та гелікоптерах різних типів. Цей аеродром уже бомбардували у 2023 році, а у жовтні 2022 року пілот з нього протаранив літаком житлову багатоповерхівку в Єйську.

Також безпілотники відвідали й Енгельс (відстань від України близько 700 км), де розташована військова авіабаза. Там базуються стратегічні бомбардувальники дальньої авіації Ту-160 та Ту-95МС, які завдавали ударів по Україні. За словами місцевих жителів, близько 5-ї ранку їх розбудила стрілянина, потім пролунав потужний вибух. Сирену увімкнули вже після цього.

Як повідомляв "Телеграф", пізно ввечері 4 квітня, потужні вибухи пролунали в російському Курську. Місцева влада заявила про роботу ППО, але внаслідок атаки у місті спалахнула пожежа.