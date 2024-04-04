Місто, якого вже нема: як нині виглядає окупована росіянами Авдіївка (фото, відео)

Росіяни їздять в Авдіївку аби попіаритися

Активні бойові дії за Авдіївку розпочалися у жовтні 2023 року. В лютому поточного року стало відомо, що ЗСУ відходять з міста. Після 17 лютого, колись жваве та повне життя українське місто, окупували росіяни.

Нині Авдіївка — місто-привид. Колись тут мешкало понад 30 тис. українців, нині — близько тисячі. "Телеграф" зібрав фото та відео того, як виглядає місто зараз, після майже двох місяців окупації.

Чимало світлин можна знайти у Telegram. Росіяни їздять у розбомблене їхньою армією місто, щоб попіаритися на видачі гуманітарки. Позують на фоні суцільної руїни. Посміхаються.

Росіяни знищили місто вщент

Яскраві посмішки на фоні "руского міра"

На руїнах прапори РФ та "дружніх країн"

Тепер у знищену російською армією Авдіївку, окупанти привозять "гуманітарку". Замість нормального життя, теплих квартир чи будинків, працюючих дитячих садочків та шкіл, лікарень і інших закладів, місцевим роздають по мішку цибулі чи картоплі. І всюди, де тільки можна, вішають російські прапори.

Або роздають шоколадки пенсіонерам. Напевно, думають, що місцеві настільки "прєситєлісь рускім міром", що більше нічого їм вже й не потрібно.

Рівень цинізму зашкалює на наступному відео. Російські окупанти знімають те, що залишилося від зруйнованої Авдіївки та знущаються зі змарнованого міста. Відео опублікував журналіст Денис Казанський.

"Визволителі…", – лаконічно додав Казанський від відео.

Ось так нині виглядає Авдіївський коксохім. До повномасштабного вторгнення Росії в Україну на заводі виготовляли понад 30 видів продукції. Основними були доменний кокс, який використовується в чорній і кольоровій металургії як технологічне паливо, а також пек електродний і сирий бензол. Продукцію АКХЗ експортували в низку країн, зокрема в Польщу, Молдову, Словаччину, Єгипет, Туреччину.

Нині в Авдіївці, за неуточненими даними, мешкає близько тисячі людей. Це здебільшого літні мешканці міста, які відмовилися від евакуації.

Окупована росіянами Авдіївка на мапі Deep State

В місцевих пабліках Авдіївки, постійно публікують повідомлення про розшук зниклих людей. На цьому фоні, вигулькують пропагандистські відео про те, як тепер добре стало жити в місті. Знімають ці відео на фоні суцільної руїни й всюди, куди не глянь, російські прапори на розбомблених будинках та установах. Настане день, коли ці ганчірки відправляться на смітник, де їм і місце.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, як виглядало місто до війни. Пережила революцію та геноцид, але не "руський мир".