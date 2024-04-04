Місто, якого вже нема: як нині виглядає окупована росіянами Авдіївка (фото, відео)
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Росіяни їздять в Авдіївку аби попіаритися
Активні бойові дії за Авдіївку розпочалися у жовтні 2023 року. В лютому поточного року стало відомо, що ЗСУ відходять з міста. Після 17 лютого, колись жваве та повне життя українське місто, окупували росіяни.
Нині Авдіївка — місто-привид. Колись тут мешкало понад 30 тис. українців, нині — близько тисячі. "Телеграф" зібрав фото та відео того, як виглядає місто зараз, після майже двох місяців окупації.
Чимало світлин можна знайти у Telegram. Росіяни їздять у розбомблене їхньою армією місто, щоб попіаритися на видачі гуманітарки. Позують на фоні суцільної руїни. Посміхаються.
Тепер у знищену російською армією Авдіївку, окупанти привозять "гуманітарку". Замість нормального життя, теплих квартир чи будинків, працюючих дитячих садочків та шкіл, лікарень і інших закладів, місцевим роздають по мішку цибулі чи картоплі. І всюди, де тільки можна, вішають російські прапори.
Або роздають шоколадки пенсіонерам. Напевно, думають, що місцеві настільки "прєситєлісь рускім міром", що більше нічого їм вже й не потрібно.
Рівень цинізму зашкалює на наступному відео. Російські окупанти знімають те, що залишилося від зруйнованої Авдіївки та знущаються зі змарнованого міста. Відео опублікував журналіст Денис Казанський.
"Визволителі…", – лаконічно додав Казанський від відео.
Ось так нині виглядає Авдіївський коксохім. До повномасштабного вторгнення Росії в Україну на заводі виготовляли понад 30 видів продукції. Основними були доменний кокс, який використовується в чорній і кольоровій металургії як технологічне паливо, а також пек електродний і сирий бензол. Продукцію АКХЗ експортували в низку країн, зокрема в Польщу, Молдову, Словаччину, Єгипет, Туреччину.
Нині в Авдіївці, за неуточненими даними, мешкає близько тисячі людей. Це здебільшого літні мешканці міста, які відмовилися від евакуації.
В місцевих пабліках Авдіївки, постійно публікують повідомлення про розшук зниклих людей. На цьому фоні, вигулькують пропагандистські відео про те, як тепер добре стало жити в місті. Знімають ці відео на фоні суцільної руїни й всюди, куди не глянь, російські прапори на розбомблених будинках та установах. Настане день, коли ці ганчірки відправляться на смітник, де їм і місце.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, як виглядало місто до війни. Пережила революцію та геноцид, але не "руський мир".