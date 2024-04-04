Город, которого уже нет: как сейчас выглядит оккупированная россиянами Авдеевка (фото, видео)

Россияне ездят в Авдеевку, чтобы попиариться

Активные боевые действия за Авдеевку начались в октябре 2023 года. В феврале текущего года стало известно, что ВСУ уходят из города. После 17 февраля, некогда оживленный и полный жизни украинский город, оккупировали россияне.

Сейчас Авдеевка – город-призрак. Когда-то здесь проживало более 30 тыс. украинцев, сейчас около тысячи. "Телеграф" собрал фото и видео того, как выглядит город сейчас, после почти двух месяцев оккупации.

Много фотографий можно найти в Telegram. Россияне ездят в разбомбленный их армией город, чтобы попиариться на выдаче гуманитарки. Позируют на фоне сплошной руины. Улыбаются.

Россияне уничтожили город до основания

Яркие улыбки на фоне "русского мира"

На руинах флаги РФ и "дружественных стран"

Теперь в уничтоженную русской армией Авдеевку оккупанты привозят "гуманитарку". Вместо нормальной жизни, теплых квартир или домов, работающих детских садов и школ, больниц и других заведений, местным раздают по мешку лука или картофеля. И всюду, где только можно, вешают русские флаги.

Или раздают шоколадки пенсионерам. Наверное, думают, что местные настолько "пресытились русским миром", что больше ничего им уже и не нужно.

Уровень цинизма зашкаливает на следующем видео. Российские оккупанты снимают то, что осталось от разрушенной Авдеевки и издеваются над измочаленным городом. Видео опубликовал журналист Денис Казанский.

"Освободители…", – лаконично добавил Казанский от видео.

Вот так сейчас выглядит Авдеевский коксохим. До полномасштабного вторжения России в Украину на заводе производилось более 30 видов продукции. Основными были доменный кокс, который используется в черной и цветной металлургии как технологическое топливо, а также электродный и сырой бензол. Продукцию АКХЗ экспортировали в ряд стран, в частности, в Польшу, Молдову, Словакию, Египет, Турцию.

В настоящее время в Авдеевке, по неуточненным данным, проживает около тысячи человек. Это в основном пожилые жители города, отказавшиеся от эвакуации.

Оккупирована россиянами Авдеевка на карте Deep State

В местных пабликах Авдеевки постоянно публикуют сообщения о розыске пропавших людей. На этом фоне выскакивают пропагандистские видео о том, как теперь хорошо стало жить в городе. Снимают эти видео на фоне сплошной руины и всюду, куда ни посмотри, российские флаги на разбомбленных домах и учреждениях. Настанет день, когда эти тряпки отправятся на свалку, где им и место.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, как выглядел город до войны. Пережила революцию и геноцид, но не "русский мир".