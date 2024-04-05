Геноцид российских аэродромов? В Ейске и Энгельсе раздались взрывы

Оба атакованных аэродрома имеют большое значение для россиян

Ночью 5 апреля многочисленные взрывы гремели не только в Морозовске Ростовской области, где находится военный аэродром. Под атакой оказались два не менее важных аэродрома российских террористов – Ейск в Краснодарском крае и Энгельс в Саратовской области.

Об этом написали местные каналы в обоих российских регионах. Сообщалось, что в обоих городах взрывы были слышны в районах непосредственно военных аэродромов.

Так, в Ейске сообщили о по меньшей мере 10 взрывах. По заявлению местных каналов, над городом активно работала российская противовоздушная оборона, это произошло примерно в три часа ночи.

В Энгельсе взрывы прогремели ближе к утру, в 5 часов. Местные жители заявили, что сначала была слышна стрельба, затем сильный взрыв, после чего включили сирену. Также жители жаловались, что атака произошла утром, и им не дали поспать – судьба аэродрома и российских военных никого не интересовала.

В Ейске находится аэродром, на котором базируются штурмовики Су-25 и истребители Су-34. Этот аэродром уже бомбили в 2023 году, в октябре 2022 года пилот с этого аэродрома протаранил самолетом жилую многоэтажку в Ейске.

На аэродроме "Энгельс-2" базируются стратегические самолеты Ту-95, с которых террористы наносят ракетные удары по Украине. Там находится только часть бомбардировщиков – другие передислоцированы на авиабазу "Оленья" в Мурманской области России.

Как сообщал "Телеграф", российский город Курск вечером 4 апреля не спал из-за ряда сильных взрывов. Россияне жаловались на атаку якобы украинских беспилотников, российская противовоздушная оборона пыталась отразить атаку, а на месте одного из возможных прилетов начался пожар.