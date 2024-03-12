Россия продолжает терять самолеты А-50: сколько их осталось сейчас и чем они так важны для оккупантов

Современные самолеты наблюдения являются ключевыми для координации наземных операций России

У России осталось еще пять самолетов-разведчиков А-50. Они могут выполнять задачи, однако, после сбития второго самолета данного типа украинскими Силами обороны враг не летает на них вблизи Украины.

Об этом пишет РБК-Украина. Издание ссылается на собственные источники в спецслужбах.

"По нашим данным, в арсенале у россиян осталось 5 исправных А-50 и А-50У, которые могут выполнять задачи. Но после того, как поразили второй А-50, они больше не летают вблизи Украины", — рассказал источник в спецслужбах.

Следует отметить, что данный тип самолета обнаруживает авиацию, выполняет разведку расположения радиолокационных систем и комплексов ПВО, крылатых ракет, а также способен "сканировать" небо на дальность 500-600 км. Современные самолеты наблюдения являются ключевыми для координации наземных операций России.

Самолет ДРЛО А-50

Кроме того, самолеты А-50 и А-50У являются воздушным компонентом системы морской космической разведки и целеуказания (МКРЦ) "Лиана", обеспечивающей целеуказание ракетам "Калибр" и "Циркон". Учитывая, что орбитальный сегмент этой системы недостроен и работает неправильно, это может негативно повлиять на возможность применения этих видов ракет.

Напомним, что в ночь на 9 марта неизвестные беспилотники устроили неспокойную ночь для жителей Таганрога, где, как установили журналисты, мог находиться еще один самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. При этом на первых фото со спутника видно, что удар пришелся по ангару, где этот самолет мог находиться. Речь идет об ударе по государственном предприятии "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева"

Ранее "Телеграф" писал, что вечером 23 февраля в акватории Азовского моря был уничтожен уже второй самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления. По данным ГУР МО, уничтожен был "летающий радар" А-50У, модифицированная версия самолета А-50 стоимостью не менее 350 миллионов долларов США. До этого 14 января, был сбит самолет А-50, тоже над Азовским морем.