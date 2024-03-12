Росія продовжує втрачати літаки А-50: скільки їх залишилося зараз і чим вони такі важливі для окупантів

Сучасні літаки спостереження є ключовими для координації наземних операцій.

У Росії залишилося ще п’ять літаків-розвідників А-50. Вони можуть виконувати завдання, однак після збиття другого літака даного типу українськими Силами оборони ворог не літає на них поблизу України.

Про це пише РБК-Україна. Видання посилається на власні джерела у спецслужбах.

"За нашими даними, в арсеналі у росіян залишилося 5 справних А-50 та А-50У, які можуть виконувати завдання. Але після того, як вразили другий А-50, вони більше не літають поблизу України ", — розповіло джерело у спецслужбах.

Слід зазначити, що цей тип літака виявляє авіацію, виконує розвідку розташування радіолокаційних систем та комплексів ППО, крилатих ракет, а також здатний "сканувати" небо на дальність 500-600 км. Сучасні літаки спостереження є ключовими координації наземних операцій Росії.

Літак ДРЛО А-50

Крім того, літаки А-50 і А-50У є повітряним компонентом системи морської космічної розвідки та цілевказівки (МКРЦ) "Ліана", що забезпечує цілевказівку ракет "Калібр" і "Циркон". З огляду на те, що орбітальний сегмент цієї системи недобудований і працює неправильно, це може негативно вплинути на можливість застосування цих видів ракет.

Нагадаємо, що в ніч на 9 березня невідомі безпілотники влаштували неспокійну ніч для жителів Таганрога, де, як встановили журналісти, міг бути ще один літак далекого радіолокаційного виявлення А-50. При цьому на перших фото із супутника видно, що удар припав по ангару, де цей літак міг бути. Йдеться про удар по державному підприємству "Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс імені Г. М. Берієва"

Раніше "Телеграф" писав, що ввечері 23 лютого в акваторії Азовського моря було знищено вже другий літак далекого радіолокаційного виявлення та управління. За даними ГУР МО, знищено було "літаючий радар" А-50У, модифіковану версію літака А-50 вартістю не менше 350 мільйонів доларів США. До цього 14 січня був збитий літак А-50, теж над Азовським морем.