Харьков под атакой российских окупантов: в городе гремели сильные взрывы

Жителей города просят находиться в укрытиях, пока не закончится атака террористов

Ночью с 4 на 5 апреля российские террористы в очередной раз атаковали Харьков. Это уже четвертый обстрел города за минувшие сутки, террористы атаковали ракетами С-300 с временно контролируемой террористами территории Белгородской области России.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, подтвердил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Мониторинг сообщил, что над городом летает разведывательный беспилотник и корректирует огонь.

Жителей города просят находиться в укрытиях до тех пор, пока не закончится атака террористов. Пока нет информации о пострадавших от атаки и разрушениях. На данный момент продолжается обстрел со стороны террористических группировок на Белгородщине.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 4 апреля российские захватчики атаковали Харьков. В городе раздавались мощные взрывы. Для обстрела оккупанты применяли беспилотниками "Шахед"/"Герань" со стороны Белгородской области. Они нанесли по меньшей мере четыре удара.

В результате в одном из многоэтажных домов повреждены верхние этажи, а также повреждены частные дома. После того как на место одного из прилетов прибыли спасатели, захватчики нанесли еще один удар. Трое из них погибли. Также погибла еще одна женщина.