ВСУ смогут атаковать цели на огромном расстоянии

Уже в этом году Украина сможет применять дроны с дальнобойностью до 2000 км и больше. Они восполнят дефицит ракет средней и большой дальности.

Таким оружием бойцы ВСУ смогут атаковать Урал и Заполярье. Об этом пишет BILD со ссылкой на неназванный источник.

"Ракеты остались в прошлом. Дроны — это будущее", — заявил источник BILD.

Опираясь на инсайдерские данные, BILD пишет, что до конца года сразу 10 производителей поставят украинским бойцам дроны с дальнобойностью до 2500 км. Кроме того, в статье говорится, киевское КБ "Луч" разработало беспилотник "Сокол-3000", который может пролететь до 3300 км. По расчётам BILD, новое украинское оружие сможет атаковать цели, например, в Мурманской области. Именно там расположены около 80 военных баз. В их числе аэродром "Оленья", где базируются стратегические бомбардировщики, обстреливающие Украину.

Также отмечается, что на днях ВСУ впервые атаковали беспилотниками цели в Татарстане. Они находились в 1300 км от линии фронта.

BILD пишет, что для одного из ударов использовался украинский дрон UJ-22. Ранее считалось, что его дальнобойность составляет 800 км. По-видимому, новая модификация с дополнительными топливными баками летает гораздо дальше. Для второй атаки применялся беспилотник, созданный на базе украинского сверхлёгкого самолёта Аэропракт A-22 "Летучая лисица".

Ранее "Телеграф" писал, что прилеты украинских дронов в ключевые российские нефтеперерабатывающие заводы привели к неприятной для российского террористического режима ситуации. Похоже, теперь Россия будет вынуждена значительно сократить экспорт дизельного топлива из портов в Балтийском и Черном морях.