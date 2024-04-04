Атаки по российским НПЗ дали приличный результат: в НАТО оценили ущерб

Страна-агрессор уже значительно увеличила импорт бензина

В НАТО отметили, что удары беспилотников по нефтеперерабатывающей инфраструктуре России оказали значительное влияние на ее топливный рынок. Внезапные "хлопки" по этим объектам буквально вывели из строя 10-15%, а может и больше, российских нефтеперерабатывающих мощностей.

Такое заявление сделал на условиях анонимности чиновник Альянса. Об этом пишет Европейская правда.

По словам чиновника, в марте 2024 года страна-агрессор значительно увеличила импорт бензина из Беларуси, а также ввела шестимесячный запрет на его экспорт. Это сделано для стабилизации внутренней цены. К тому же Москва не исключает увеличения экспорта сырой нефти, так как не имеет возможности перерабатывать ее в достаточных количествах.

"Удары, вероятно, вывели из строя более 10% российских нефтеперерабатывающих мощностей, а возможно, и более 15%. И, в зависимости от масштаба повреждений, ремонт может занять значительное время и потребовать значительных затрат", – сказал чиновник НАТО.

Также он добавил, что некоторые удары БПЛА совершены на расстояния более чем 1000 км, что в свою очередь подчеркивает масштаб атак.

"Думаю, что в дальнейшем все меньше и меньше таких объектов российской энергетической инфраструктуры будут защищены от потенциальных ударов, а на российскую экономику в этой сфере будет оказываться все большее и большее влияние", – подытожил собеседник.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 23 марта был атакован беспилотниками Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области РФ. В результате происшествия завод буквально вышел из строя и приостановил работу.