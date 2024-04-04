Атаки з російських НПЗ дали пристойний результат: у НАТО оцінили збитки

Країна-агресор вже значно збільшила імпорт бензину

У НАТО зазначили, що удари безпілотників по нафтопереробній інфраструктурі Росії дуже вплинули на її паливний ринок. Раптові "бавовни" цими об’єктами буквально вивели з ладу 10-15%, а може й більше, російських нафтопереробних потужностей.

Таку заяву зробив за умов анонімності чиновник Альянсу. Про це пише Європейська правда.

За словами чиновника, у березні 2024 року країна-агресор значно збільшила імпорт бензину з Білорусі, а також запровадила шестимісячну заборону на його експорт. Це зроблено для стабілізації внутрішньої ціни. До того ж Москва не виключає збільшення експорту сирої нафти, оскільки не має можливості переробляти її в достатніх кількостях.

"Удари, ймовірно, вивели з ладу понад 10% російських нафтопереробних потужностей, а можливо, і понад 15%. І, залежно від масштабу пошкоджень, ремонт може зайняти значний час і вимагати значних витрат", — сказав урядовець НАТО.

Також він додав, що деякі удари БПЛА скоєно на відстані більш ніж 1000 км, що у свою чергу наголошує на масштабі атак.

"Думаю, що надалі все менше і менше таких об’єктів російської енергетичної інфраструктури буде захищено від потенційних ударів, а на російську економіку в цій сфері буде все більший і більший вплив", — підсумував співрозмовник.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 23 березня був атакований безпілотниками Куйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області РФ. Внаслідок пригоди завод буквально вийшов з ладу та призупинив роботу.