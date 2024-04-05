Дістане до Уралу та Заполяр’я: Україна знайшла чим замінити ракети великої дальності, — BILD

ЗСУ зможуть атакувати цілі на величезній відстані

Вже цього року Україна зможе застосовувати дрони з далекобійністю до 2000 км та більше. Вони компенсують дефіцит ракет середньої та великої дальності.

Такою зброєю бійці ЗСУ зможуть атакувати Урал та Заполяр’я. Про це пише BILD із посиланням на неназване джерело.

"Ракети залишилися в минулому. Дрони — це майбутнє", — заявило джерело BILD.

Спираючись на інсайдерські дані, BILD пише, що до кінця року одразу 10 виробників поставлять українським бійцям дрони з далекобійністю до 2500 км. Крім того, у статті йдеться, що київське КБ "Луч" розробило безпілотник "Сокіл-3000", який може пролетіти до 3300 км. За розрахунками BILD, нова українська зброя зможе атакувати цілі, наприклад, у Мурманській області. Саме там розташовано близько 80 військових баз. Серед них аеродром "Оленья", де базуються стратегічні бомбардувальники, які обстрілюють Україну.

Також наголошується, що днями ЗСУ вперше атакували безпілотниками цілі у Татарстані. Вони знаходилися за 1300 км від лінії фронту.

BILD пише, що для одного із ударів використовувався український дрон UJ-22. Раніше вважалося, що його далекобійність складає 800 км. Очевидно, нова модифікація з додатковими паливними баками літає далі ніж очікувалося. Для другої атаки застосовувався безпілотник, створений на базі українського надлегкого літака Аеропракт A-22 "Летюча лисиця".

Раніше "Телеграф" писав, що прильоти українських дронів до ключових російських нафтопереробних заводів призвели до неприємної для російського терористичного режиму ситуації. Схоже, тепер Росія буде змушена значно скоротити експорт дизельного палива із портів у Балтійському та Чорному морях.