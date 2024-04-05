Россиянам запретили глазеть: сколько самолетов было на авиабазе в Морозовске во время атаки БПЛА (спутниковые фото)

В его районе прозвучали десятки взрывов

На одном из российских военных аэродромов, который в ночь на 5 апреля атаковали дроны, могло находиться десятки истребителей. После прилетов местные власти запрещают россиянам даже останавливаться вблизи него.

Речь идет об аэродроме в Морозовске, на котором базируется 559-й "гвардейский бомбардировочный авиационный полк". Он был атакован самым первым и в его районе прозвучали десятки взрывов.

Так, по данным OSINT-аналитиков, которые ссылаются на спутниковые снимки, во время атаки дронов на данном аэродроме могло находиться до 30 вражеских истребителей. 4 апреля там было зафиксировано:

26 бортов Су-34;

3 Су-30/35.

Важно отметить, что россияне еще вчера заявляли об успешной работе ПВО, хотя на видео во время атаки явно были видны прилеты. А утром 5 апреля российские власти и вовсе запретили россиянам производить остановку на участке в районе военного аэродрома и объектов военной инфраструктуры вблизи города Морозовск.

"Администрация Морозовского городского поселения настоятельно рекомендует при проезде по трассе Морозовск – Волгодонск, в целях вашей безопасности, не производить остановку на участке в районе военного аэродрома и объектов военной инфраструктуры вблизи города Морозовск", — говорится в сообщении.

Напомним, как ранее мы писали, в ночь на 5 апреля дроны атаковали не только Морозовск. Помимо него беспилотники посетили военные объекты еще в двух российских городах.