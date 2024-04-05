Ракеты сбить не смогли: Воздушные силы ВСУ озвучили детали ночной атаки против Украины

Россия атаковала ракетами и дронами

Ночью 5 апреля страна-агрессор Россия в очередной раз атаковала Украину. Силы обороны отразили большую часть вражеских целей.

Об этом сообщили в воздушных силах Вооруженных сил Украины. Россия выпустила две зенитные управляемые ракеты С-300/С-400 и три баллистических типа "Искандер-М".

Эти цели были запущены из Белгородской области.

Также РФ пыталась обстрелять Украину 13-ю ударными БпЛА типа "Shahed-131/136". Их запустили из мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

"В результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны Украины сбиты все 13 "шахедов" в Запорожской, Одесской и Днепропетровской областях", — заявил командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук.

Как известно, ночью с 4 на 5 апреля российские террористы в очередной раз атаковали Харьков. Это уже четвертый обстрел города за минувшие сутки, террористы атаковали ракетами С-300 с временно контролируемой территории террористами Белгородской области России.

В ночь на 4 апреля российские захватчики атаковали Харьков. В городе раздавались мощные взрывы. Для обстрела оккупанты применяли беспилотниками "Шахед"/"Герань" со стороны Белгородской области. Они нанесли по меньшей мере четыре удара.

В результате в одном из многоэтажных домов повреждены верхние этажи, а также повреждены частные дома. После того, как на место одного из прилетов прибыли спасатели, захватчики нанесли еще один удар. Трое из них погибли. Также погибла еще одна женщина.

"Телеграф" писал, что в четверг, 4 апреля, была объявлена масштабная воздушная тревога. Сообщалось о том, что с территории РФ был зафиксирован взлет самолета МиГ-31К. Истребитель является потенциальным носителем ракет типа "Кинжал".