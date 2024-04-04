В Украине объявляли масштабную воздушную тревогу: что известно

Некоторое время угроза сохранялась для всех областей Украины

По всей территории Украины в четверг, 4 апреля, была объявлена масштабная воздушная тревога. Сообщалось о том, что с территории РФ был зафиксирован взлет самолета МиГ-31К. Истребитель является потенциальным носителем ракет типа "Кинжал".

Об опасности предупреждали Воздушные Силы ВСУ в своем Telegram. Взлет был зафиксирован с аэродрома "Саваслейка" в Нижегородской области.

Угроза сохранялась для всех областей Украины. По состоянию на 19:50 карта тревог выглядела следующим образом:

Карта тревог по состоянию на 19:50

Позже некоторые мониторинговые каналы в Telegram отметили, что самолет держит южный курс, возможно происходит передислокация на военный аэродром ’’Моздок’’.

Отметим, что для Херсонской и Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областей, воздушная тревога звучала уже в пятый раз за день. Для Донецкой и Запорожской — в шестой раз. Для Харьковской области это была уже седьмая воздушная тревога за четверг, 4 апреля.

По состоянию на 20.10 в Украине объявлено об отбое воздушной тревоги для большинства областей. Опасность остается для Луганской области и Крыма.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, почему Россия усилила обстрелы Харькова. Оккупанты бьют по городу, в частности, с пропагандистской точки зрения. Обстрелы работают в связке с последними новостями о якобы возможном наступлении россиян на этот город.