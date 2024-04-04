Россияне своими обстрелами обесточили ядерную установку в Харькове: что известно и чем это чревато

Повреждение ядерной установки может привести к тяжелым радиационным последствиям.

Ядерная подкритическая установка "Джерело нейтронів" была обесточена в результате обстрела российскими оккупантами Харькова, произошедшего в четверг, 4 апреля. Установка потеряла внешнее электроснабжение в 08:30 утра.

Об этом сообщает Государственная инспекция ядерного регулирования. Информируют, что в штатном режиме сработала система аварийного энергообеспечения, что позволило избежать возможных серьезных последствий.

"Ядерная подкритическая установка "Джерело нейтронів", основанная на подкритическом сборнике, управляемом линейным ускорителем электронов" (ЯПУ "Джерело нейтронів") сегодня в 08:30 утра потеряла внешнее электроснабжение во время обстрела г. Харьков войсками РФ. Система аварийного энергообеспечения сработала в штатном режиме, включены в работу аварийные дизель-генераторы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что радиационная ситуация на площадке сейчас находится в пределах нормы. Все системы работают в нормальном режиме, угрозы для окружающей среды и людей нет.

Как сообщали в Госинспекции ранее, повреждение ядерной установки "Джерело нейтронів" может привести к тяжелым радиационным последствиям с загрязнением близлежащих территорий.

Ядерная установка "Джерело нейтронів"

"Джерело нейтронів" — уникальная и инновационная установка, запущенная в работу в октябре 2021-го. Она предназначена для проведения научных и прикладных исследований в области ядерной физики, радиационного материаловедения, биологии, химии, а также производства медицинских радиоизотопов.

ЯПУ "Джерело нейтронів", как и любая другая ядерная установка, не рассчитана на эксплуатацию в условиях боевых действий. В настоящее время установка остается в глубоком подкритическом состоянии (режим "тривалий зупин"), в который она была переведена 24 февраля 2022 года.

Ядерная установка "Джерело нейтронів"

Утрата электроснабжения не самое страшное, что случалось с установкой с началом полномасштабного вторжения России в Украину. Оккупанты неоднократно обстреливали "Джерело нейтронів". Так, 10 марта 2022 года в результате российской бомбардировки были повреждены линии электроснабжения, что заставило прекратить электропитание "Джерело нейтронів". 27 марта 2022 года установка снова попала под обстрел, в результате чего теплоизоляционная обшивка здания получила значительные повреждения.

25 июня 2022 года российские кафиры снова нанесли удар по ядерной подкритической установке. В этот раз повреждений было гораздо больше.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что президент РФ Владимир Путин поручил создать в космосе ядерную энергетическую установку. Он назвал это приоритетным направлением.