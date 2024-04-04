Росіяни своїми обстрілами знеструмили ядерну установку у Харкові: що відомо і чим це загрожує

Пошкодження ядерної установки можуть призвести до тяжких радіаційних наслідків

Ядерна підкритична установка "Джерело нейтронів" була знеструмлена внаслідок обстрілу російськими окупантами Харкова, що стався у четвер, 4 квітня. Установка втратила зовнішнє електропостачання о 08:30 ранку.

Про це повідомляє Державна інспекція ядерного регулювання (ДІЯРУ). Інформують, що в штатному режимі спрацювала система аварійного енергозабезпечення, що дозволило уникнути можливих серйозних наслідків.

"Ядерна підкритична установка "Джерело нейтронів, засноване на підкритичній збірці, що керується лінійним прискорювачем електронів" (ЯПУ "Джерело нейтронів") сьогодні о 08:30 ранку втратила зовнішнє електропостачання під час обстрілу м. Харків військами РФ. Система аварійного енергозабезпечення спрацювала в штатному режимі, включені в роботу аварійні дизель-генератори", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що радіаційна ситуація на майданчику нині в межах норми. Всі системи працюють у нормальному режимі, загрози для навколишнього середовища та людей немає.

Як повідомляли у Держінспекції раніше, пошкодження ядерної установки "Джерело нейтронів" можуть призвести до тяжких радіаційних наслідків із забрудненням прилеглих територій.

Ядерна установка "Джерело нейтронів"

"Джерело нейтронів" — унікальна та інноваційна установка, що була запущена у роботу в жовтні 2021-го. Вона призначена для проведення наукових та прикладних досліджень у галузі ядерної фізики, радіаційного матеріалознавства, біології, хімії, а також для виробництва медичних радіоізотопів.

ЯПУ "Джерело нейтронів", як і будь-яка інша ядерна установка, не розрахована на експлуатацію в умовах бойових дій. Наразі установка залишається в глибокому підкритичному стані (режим "тривалий зупин"), в який її було переведено 24 лютого 2022 року.

Ядерна установка "Джерело нейтронів"

Втрата електропостачання не найстрашніше, що траплялося з установкою з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Окупанти неодноразово обстрілювали "Джерело нейтронів". Так, 10 березня 2022 внаслідок російського бомбардування було пошкоджено лінії електропостачання, що змусило припинити електроживлення "Джерела нейтронів". 27 березня 2022 установка знову потрапила під обстріл, в результаті чого теплоізоляційна обшивка будівлі зазнала значних пошкоджень.

25 червня 2022 російські окупанти знову завдали удару по ядерній підкритичній установці. Цього разу пошкоджень було значно більше.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що президент РФ Володимир Путін доручив створити у космосі ядерну енергетичну установку. Він назвав це пріоритетним напрямком.