В Україні оголошували масштабну повітряну тривогу: що відомо

Певний час загроза зберігалася для всіх областей України

По всій території України у четвер, 4 квітня, було оголошено масштабну повітряну тривогу. Повідомлялося про те, що з території РФ було зафіксовано зліт літака МіГ-31К. Винищувач є потенційним носієм ракет типу "Кинджал".

Про небезпеку попереджали Повітряні Сили ЗСУ у своєму Telegram. Зліт було зафіксовано з аеродрому "Саваслейка" у Нижньогородській області.

Загроза зберігалася для всіх областей України. Станом на 19:50 карта тривог виглядала наступним чином:

Карта тривога станом на 19:50

Пізніше, деякі моніторингові канали у Telegram зазначили, що літак тримає південний курс, можливо відбувається передислокація на військовий аеродром ''Моздок''.

Відзначимо, що для Херсонської та Полтавської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей, повітряна тривога звучала вже вп'яте за день. Для Донецької та Запорізької — вшосте. Для Харківської області це була вже сьома повітряна тривога за четвер, 4 квітня.

Станом на 20:10 в Україні оголошено про відбій повітряної тривоги.