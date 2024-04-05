Ракети збити не змогли: Повітряні сили ЗСУ озвучили деталі нічної атаки проти України

Росія атакувала ракетами та дронами

Вночі 5 квітня країна-агресорка Росія вчергове атакувала Україну. Сили оборони відбили більшу частину ворожих цілей.

Про це повідомили у Повітряних силах Збройних сил України. Росія випустила дві зенітні керовані ракети С-300/С-400 та три балістичні типу "Іскандер-М".

Ці цілі були запущені з Бєлгородської області.

Також РФ намагалася обстріляти Україну 13-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136". Їх запустили із мису Чауда у тимчасово окупованому Криму.

"В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони України збито усі 13 "шахедів" у Запорізькій, Одеській та Дніпропетровській областях", — заявив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Як відомо, вночі з 4 на 5 квітня російські терористи вчергове атакували Харків. Це вже четвертий обстріл міста за минулу добу, терористи атакували ракетами С-300 з території тимчасово контрольованої терористами Бєлгородської області Росії.

В ніч проти 4 квітня російські загарбники атакували Харків. У місті лунали потужні вибухи. Для обстрілу окупанти застосовували безпілотниками "Шахед"/"Герань" із боку Білгородської області. Вони завдали щонайменше чотири удари.

В результаті в одному з багатоповерхових будинків пошкоджено верхні поверхи, а також пошкодження отримали приватні будинки. Після того, як на місце одного з прильотів прибули рятувальники, загарбники завдали ще одного удару. Троє із них загинули. Також загинула ще одна жінка.

"Телеграф" писав, що у четвер, 4 квітня, було оголошено масштабну повітряну тривогу. Повідомлялося про те, що з території РФ було зафіксовано зліт літака МіГ-31К. Винищувач є потенційним носієм ракет типу "Кинджал".