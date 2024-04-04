У россиян дефицит дронов-камикадзе "Ланцет": планы по их массовому выпуску провалились

Разница между заявленными возможностями по производству и реальными ударами — сотни раз

Летом 2023 года российские пропагандисты утверждали, что ВПК страны-агрессора производит десятки тысяч барражирующих боеприпасов (дронов-камикадзе) "Ланцет", которые будут наносить удары по ВСУ. Однако сами же пропагандисты в апреле признались, что реальные масштабы производства в десятки раз ниже заявленных годом ранее.

Об этом можно судить из таблицы, составленной одним из российских Telegram-каналов. В ней пропагандисты хвастаются, что за март "Ланцет" был применен 175 раз, что является новым рекордом.

В марте Ланцет применялся 175 раз

Тем самым пропагандисты сами опровергают прежние заявления о производстве данных дронов-камикадзе в промышленных объемах — десятки тысяч штук ежемесячно. Общее же число подсчитанных пропагандистами с июля 2022 года ударов "Ланцетами" — 1369. Как несложно посчитать, в среднем за каждый из 21 месяца применения удары дрона происходили 65 раз. Разница между заявленными объемами и среднемесячным применением – сотни раз.

При этом сам "Ланцет" является достаточно неоднозначным оружием – его первые образцы имея всего 3 кг взрывчатки часто не уничтожали даже орудия, танки же им и вовсе были не по зубам. С ростом массы ВВ до 6,5 килограммов, дрон смог уверенно уничтожать танки, но случались с ним и казусы, когда он застревал в маскировочной сети и даже поражал своих.

Как утверждает военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, в сутки российские террористы в среднем запускают до 10 "Ланцетов". При этом ВСУ уже адаптировались к этой угрозе и не менее 80% беспилотников сбиваются.