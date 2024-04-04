У росіян дефіцит дронів-камікадзе "Ланцет": плани щодо їх масового випуску провалилися

Різниця між заявленими можливостями з виробництва та реальними ударами — сотні разів

Влітку 2023 року російські пропагандисти стверджували, що ВПК країни-агресора виробляє десятки тисяч боєприпасів, що барражують (дронів-камікадзе) "Ланцет", які будуть завдавати ударів по ЗСУ. Проте самі ж пропагандисти у квітні зізналися, що реальні масштаби виробництва в десятки разів нижчі від заявлених роком раніше.

Про це можна судити з таблиці, складеної одним із російських Telegram-каналів. У ній пропагандисти вихваляються, що за березень "Ланцет" був застосований 175 разів, що є новим рекордом.

У березні Ланцет застосовувався 175 разів.

Тим самим пропагандисти самі спростовують колишні заяви про виробництво цих дронів-камікадзе у промислових обсягах — десятки тисяч штук щомісяця. Загальна кількість підрахованих пропагандистами з липня 2022 року ударів "Ланцетами" — 1369. Як нескладно порахувати, в середньому за кожен з 21 місяця застосування удари дрона відбувалися 65 разів. Різниця між заявленими обсягами та середньомісячним застосуванням – сотні разів.

При цьому сам "Ланцет" є досить неоднозначною зброєю — його перші зразки маючи всього 3 кг вибухівки часто не знищували навіть гармати, танки ж їм зовсім не були по зубах. Зі зростанням маси ВР до 6,5 кілограмів, дрон зміг впевнено знищувати танки, але траплялися з ним і казуси, коли він застряг у маскувальній мережі і навіть вражав своїх.

Як стверджує військовий оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко, за добу російські терористи в середньому запускають до 10 "Ланцетів". При цьому ЗСУ вже адаптувалися до цієї загрози і щонайменше 80% безпілотників збиваються.