Росіянам заборонили видивлятися: скільки літаків було на авіабазі в Морозівську під час атаки БПЛА (супутникові фото)

У його районі пролунали десятки вибухів

На одному з російських військових аеродромів, який в ніч на 5 квітня атакували дрони, могло бути десятки винищувачів. Після прильотів місцева влада забороняє росіянам навіть зупинятися поблизу нього.

Йдеться про аеродром у Морозовську, на якому базується 559-й "гвардійський бомбардувальний авіаційний полк". Він був атакований першим і в його районі пролунали десятки вибухів.

Так, за даними OSINT-аналітиків, які посилаються на супутникові знімки, під час атаки дронів на даному аеродромі могло перебувати до 30 ворожих винищувачів. 4 квітня там було зафіксовано:

26 бортів Су-34;

3 Су-30/35.

Важливо відзначити, що росіяни ще вчора заявляли про успішну роботу ППО, хоча на відео під час атаки явно було видно прильоти. А вранці 5 квітня російська влада взагалі заборонила росіянам робити зупинку на ділянці в районі військового аеродрому та об’єктів військової інфраструктури поблизу міста Морозовськ.

"Адміністрація Морозовського міського поселення наполегливо рекомендує при проїзді трасою Морозовськ — Волгодонськ, з метою вашої безпеки, не проводити зупинку на ділянці в районі військового аеродрому та об’єктів військової інфраструктури поблизу міста Морозовськ", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, як раніше ми писали, у ніч на 5 квітня дрони атакували не лише Морозовськ. Крім нього, безпілотники відвідали військові об’єкти ще в двох російських містах.