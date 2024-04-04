Удар по Татарстану: для атаки міг бути використаний літак Cessna, що це таке

Дрон на базі легкого літака дешевий, простий і надійний

Для удару по виробництву "шахедів" у Єлабузі у російському Татарстані Україна могла використовувати легкий літак типу Cessna. Він міг бути перероблений на безпілотник, оснащений пультами дистанційного керування та вибухівкою.

Вогняна куля, яка піднялася в небо після удару по промисловому комплексу, говорить про велику кількість вибухівки, пише Forbes. Літак Cessna може переносити вантаж вагою 500 кілограмів на відстані 1000 кілометрів.

Зазначається, що ймовірно, в Україні переробляють легкі літаки в дрони. За словами співробітника Дослідницької лабораторії ВПС США Алока Даса, Cessna з дистанційним управлінням дає переваги безпілотних операцій без складнощів та початкових витрат, пов’язаних із розробкою нових безпілотників.

"Крім того, що дрон на базі легкого літака дешевий, простий і надійний, він ще й малопомітний. Не завдяки високотехнологічній формі та покриттю, а завдяки своїй екологічності", — йдеться у статті.

При цьому українська індустрія безпілотників дуже децентралізована, і росіянам важко з нею боротися за допомогою повітряних ударів. Російське виробництво дронів, навпаки, централізоване. Майже всі російські ударні дрони з видом від першої особи виготовляє одна державна компанія.

На думку автора статті, в умовах нестачі засобів протиповітряної оборони у Росії, якщо Україна продовжуватиме атакувати російське виробництво дронів, зможе його призупинити. Це дасть можливість Києву здобути критично важливу перевагу.

Для довідки: Cessna – американська компанія-виробник літаків загального призначення. Вона виробляє модифікації від малих двомісних літаків з поршневими двигунами й до реактивних літаків бізнес-класу з турбогвинтовими та турбокомпресорними двигунами.

Як повідомляв "Телеграф", українська атака на російські об’єкти в Татарстані, за 1200 км від України, наробила багато галасу в мережі. Цей удар став новим рекордом, адже раніше найбільша дистанція ураження складала близько 900 км. У мережі висували припущення, чим міг бути завданий удару.