"Вуж" чи "Лисиця"? У мережі гадають, чим Україна вдарила по Татарстану, названі варіанти

Гадають над загадковим прильотом і російські військові оглядачі

Українська атака дронів на російські об’єкти в Татарстані наробила багато галасу в мережі. Цей удар став новим рекордом для України, адже раніше найбільша дистанція ураження складала близько 900 км.

У зв’язку з цим багато хто сперечається про те, що за літальний апарат все ж таки був використаний під час атаки. Після перших хвилин багато хто припустив, що ним може бути український БПЛА UJ-22 Airborne, або як називають його у рунеті "Уж" ("Вуж" українською). Справді, на знімках було знято машину, яка віддалено нагадує його. До речі, всі подробиці про UJ-22 ми зібрали в нашому матеріалі, який можна прочитати, перейшовши на посилання.

Проте, що більше минало часу з моменту атаки, то більше в мережі виникало суперечок на цю тему. Багатьом не давало спокою те, що на деяких ракурсах дрон, яким ударили по "Алабузі", не завжди був ідеально схожий на UJ-22 Airborne. Наприклад, деяким, здавалося, що цей апарат нібито мав кабіну.

І справді, якщо придивитися, то може здатися, що дрон у Татарстані трохи відрізняється від UJ.

Зокрема, гадають над загадковим прильотом і російські військові оглядачі. Деякі з них припускають, що для удару міг бути використаний надлегкий літак української компанії "Аеропракт" А-22 "Летюча лисиця". Мовляв, ці літаки нібито переробились у дрони спеціально для атаки.

Дійсно "Летюча лисиця" також схожа на дрон, який упав у Татарстані: той самий гвинт спереду, три стійки шасі і так далі.

Ворожать окупанти

Що відомо про Лисицю?

Двомісний надлегкий літальний апарат із високорозташованим крилом, розроблений в українській компанії Аеропракт під керівництвом Юрія Яковлєва. Конструкція суцільнометалева, крім капота двигуна, зализів крила та обтічників коліс, зроблених із пластику. Шасі триопорне, що не забирається, в обтічниках, з керованою передньою стійкою.

Характеристики

Максимальна швидкість: 220 км/год.

Швидкість звалювання (із закрилками): 55 км/год.

Крейсерська швидкість при оборотах 4300: 130 км/год.

Макс. дальність польоту (90 л палива, штиль): 580 км.

Макс. тривалість польоту (90 л палива): 4 год. 30 хв.

Швидкопідйомність (МСА, рівень моря): 3 м/с.

Двигун Rotax 912 : потужність 100 к.с.

Розбіг/пробіг (у штиль): 70/100 м.

Розмах крила: 9.55м.

Довжина: 6,23м.

Висота: 2,4м.

Площа крила: 12.62 м².

Максимальна злітна вага, сухопутна/на поплавцях: 450/450 кг.

Порожня вага: 306 кг.

Перевантаження: +4/-2.

Які аргументи наводять на користь "Лисиці"

Може оснащуватися малопотужними ДВЗ, має дуже невелику швидкість (близько 200 км/год) і здатний летіти вкрай низько. За твердженнями російських оглядачів, дані літаки нібито вже використовувалися для спроб атак на території РФ, але не в якості дрона.

"З огляду на накопичений досвід у створенні безпілотників, українська сторона цілком могла переробити А-22 у БПЛА, а замість пілота розмістити вибухівку", — вважають вони.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що відомо про атаку на Татарстан і які ризики це несе Росії.