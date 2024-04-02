"Уж" или "Лисица"? В сети гадают, чем Украина ударила по Татарстану, названы варианты
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Гадают над загадочным прилетом и российские военные обозреватели
Украинская атака дронов на российские объекты в Татарстане наделала много шуму в сети. Этот удар стал новым рекордом для Украины, ведь ранее наибольшая дистанция поражения составляла около 900 км.
В связи с этим многие спорят о том, что за летательный аппарат все же был использован во время атаки. После первых минут многие предположили, что им может быть украинский БПЛА UJ-22 Airborne или как его еще называют в сети "Уж" (от UJ). Действительно на снимках была запечатлена машина, которая отдаленно напоминает его. К слову, все подробности о UJ-22 мы собрали в нашем материале, который можно прочитать, перейдя по ссылке.
Однако, чем больше проходило времени с момента атаки, тем больше в сети появлялось споров на эту тему. Многим не давало покоя то, что на некоторых ракурсах дрон, которым ударили по "Алабуге", не всегда был идеально схож с UJ-22 Airborne. Например, некоторым, казалось, что у данного аппарата якобы была кабина.
И действительно, если присмотреться, то может показаться, что дрон в Татарстане немного отличается от UJ.
В частности гадают над загадочным прилетом и российские военные обозреватели. Некоторые из них предполагают, что для удара мог быть использовать сверхлегкий самолет украинской компании "Аэропракт" А-22 "Летучая лисица". Дескать, эти самолеты якобы переделались в дроны специально для атаки.
Действительно "Летучая лисица" также похожа на дрон, который упал в Татарстане: все тот же винт спереди, три стойки шасси и так далее.
Что известно о Лисице?
Двухместный сверхлёгкий летательный аппарат с высокорасположенным крылом, разработанный в украинской компании Аэропракт под руководством Юрия Яковлева. Конструкция цельнометаллическая, кроме капота двигателя, зализов крыла и обтекателей колёс, сделанных из пластика. Шасси трёхопорное, не убирающееся, в обтекателях, с управляемой передней стойкой.
Характеристики
- Максимальная скорость: 220 км/ч.
- Скорость сваливания (с закрылками): 55 км/ч.
- Крейсерская скорость при оборотах 4300: 130 км/ч.
- Макс. дальность полёта (90 л топлива, штиль): 580 км.
- Макс. продолжительность полёта (90 л топлива): 4 ч. 30 мин.
- Скороподъёмность (МСА, уровень моря): 3 м/с.
- Двигатель Rotax 912: мощность 100 л.с.
- Разбег/пробег (в штиль): 70/100 м.
- Размах крыла: 9.55 м.
- Длина: 6,23 м.
- Высота: 2,4 м.
- Площадь крыла: 12.62 м².
- Максимальный взлётный вес, сухопутный/на поплавках: 450/450 кг.
- Вес пустого: 306 кг.
- Перегрузки: +4/-2.
Какие доводы приводят в пользу "Лисицы"
Может оснащаться маломощными ДВС, имеет весьма небольшую скорость (порядка 200 км/ч) и способен лететь крайне низко. По утверждениям российских обозревателей, данные самолеты якобы уже использовались для попыток атак на территории РФ, но не в качестве дрона.
"Учитывая накопленный опыт в создании беспилотников, украинская сторона вполне могла переделать А-22 в БПЛА, а вместо пилота разместить взрывчатку", — считают они.
Напомним, ранее мы писали о том, что известно об атаке на Татарстан и какие риски это несет России.