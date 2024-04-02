"Уж" или "Лисица"? В сети гадают, чем Украина ударила по Татарстану, названы варианты

Гадают над загадочным прилетом и российские военные обозреватели

Украинская атака дронов на российские объекты в Татарстане наделала много шуму в сети. Этот удар стал новым рекордом для Украины, ведь ранее наибольшая дистанция поражения составляла около 900 км.

В связи с этим многие спорят о том, что за летательный аппарат все же был использован во время атаки. После первых минут многие предположили, что им может быть украинский БПЛА UJ-22 Airborne или как его еще называют в сети "Уж" (от UJ). Действительно на снимках была запечатлена машина, которая отдаленно напоминает его. К слову, все подробности о UJ-22 мы собрали в нашем материале, который можно прочитать, перейдя по ссылке.

Однако, чем больше проходило времени с момента атаки, тем больше в сети появлялось споров на эту тему. Многим не давало покоя то, что на некоторых ракурсах дрон, которым ударили по "Алабуге", не всегда был идеально схож с UJ-22 Airborne. Например, некоторым, казалось, что у данного аппарата якобы была кабина.

И действительно, если присмотреться, то может показаться, что дрон в Татарстане немного отличается от UJ.

В частности гадают над загадочным прилетом и российские военные обозреватели. Некоторые из них предполагают, что для удара мог быть использовать сверхлегкий самолет украинской компании "Аэропракт" А-22 "Летучая лисица". Дескать, эти самолеты якобы переделались в дроны специально для атаки.

Действительно "Летучая лисица" также похожа на дрон, который упал в Татарстане: все тот же винт спереди, три стойки шасси и так далее.

Гадают оккупанты

Что известно о Лисице?

Двухместный сверхлёгкий летательный аппарат с высокорасположенным крылом, разработанный в украинской компании Аэропракт под руководством Юрия Яковлева. Конструкция цельнометаллическая, кроме капота двигателя, зализов крыла и обтекателей колёс, сделанных из пластика. Шасси трёхопорное, не убирающееся, в обтекателях, с управляемой передней стойкой.

Характеристики

Максимальная скорость: 220 км/ч.

Скорость сваливания (с закрылками): 55 км/ч.

Крейсерская скорость при оборотах 4300: 130 км/ч.

Макс. дальность полёта (90 л топлива, штиль): 580 км.

Макс. продолжительность полёта (90 л топлива): 4 ч. 30 мин.

Скороподъёмность (МСА, уровень моря): 3 м/с.

Двигатель Rotax 912: мощность 100 л.с.

Разбег/пробег (в штиль): 70/100 м.

Размах крыла: 9.55 м.

Длина: 6,23 м.

Высота: 2,4 м.

Площадь крыла: 12.62 м².

Максимальный взлётный вес, сухопутный/на поплавках: 450/450 кг.

Вес пустого: 306 кг.

Перегрузки: +4/-2.

Какие доводы приводят в пользу "Лисицы"

Может оснащаться маломощными ДВС, имеет весьма небольшую скорость (порядка 200 км/ч) и способен лететь крайне низко. По утверждениям российских обозревателей, данные самолеты якобы уже использовались для попыток атак на территории РФ, но не в качестве дрона.

"Учитывая накопленный опыт в создании беспилотников, украинская сторона вполне могла переделать А-22 в БПЛА, а вместо пилота разместить взрывчатку", — считают они.

Напомним, ранее мы писали о том, что известно об атаке на Татарстан и какие риски это несет России.