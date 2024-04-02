"Заздалегідь визначаються з союзниками": ЗМІ дізналися деталі атак дронів по території РФ

Дрони чітко слідують плану польоту і б’ють точно в ціль

Україна погоджує атаки безпілотників на об’єкти на території Росії із союзниками. Точність ударів вираховується до кількох метрів.

Про це пише CNN з посиланням на джерело, знайоме з українською програмою дронів. Атаки стали можливими завдяки використанню беспілотників з більшою дальністю дії та ширшими можливостями.

"Ці польоти заздалегідь визначаються з нашими союзниками, літальний апарат слідує плану польоту, що дозволяє нам завдавати ударів по цілях з точністю до кількох метрів", — сказав співрозмовник телеканалу.

Зазначається, що у деяких безпілотниках навіть почали інтегрувати базову форму штучного інтелекту. Це допомагає їм орієнтуватися та уникати перешкод, розповіло джерело. Він додав, що за рахунок використання штучного інтелекту забезпечується точність за умов перешкод. На кожному безпілотному літальному апараті є комп’ютер із супутниковими даними та інформацією про місцевість.

Варто зазначити, що станом на кінець березня Служба безпеки України провела 13 успішних операцій у дев’яти регіонах Росії, метою атак стали нафтопереробні заводи (НПЗ). Тому Росія скоротила експорт нафтопродуктів, розповів голова СБУ генерал-лейтенант Василь Малюк.

Як повідомляв "Телеграф", 2 квітня безпілотники атакували два об’єкти в Татарстані, за 1200 км від України. Ударів зазнав завод із виробництва "шахедів" та НПЗ ТАНЕКО в Нижньокамську. Джерела "Телеграфа" в ГУР повідомили, що ці удари — операція ГУР. Внаслідок атаки є значні руйнування виробничих потужностей. Атаку було здійснено дронами українського виробництва.

Нагадаємо, нещодавно представник Держдепу США Метью Міллер заявив, що США не підтримують Україну в її ударах по території Росії. Він додав, що Вашингтон неодноразово поінформував про це український уряд.