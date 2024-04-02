"Заранее определяются с союзниками": СМИ узнали детали атак дронов по территории РФ

Дроны четко следуют плану полета и бьют точно в цель

Украина согласовывает атаки беспилотников на объекты на территории России с союзниками. Точность ударов высчитывается до нескольких метров.

Об этом пишет CNN со ссылкой на источник, знакомый с украинской программой дронов. Атаки стали возможными благодаря использованию дронов с большей дальностью действия и более широкими возможностями.

"Эти полеты заранее определяются с нашими союзниками, летательный аппарат следует плану полета, что позволяет нам наносить удары по целям с точностью до нескольких метров", — сказал собеседник телеканала.

Отмечается, что в некоторых беспилотниках даже начали интегрировать базовую форму искусственного интеллекта. Это помогает им ориентироваться и избегать помех, рассказал источник. Он добавил, что за счет использования искусственного интеллекта обеспечивается точность в условиях помех. На каждом беспилотном летательном аппарате имеется компьютер со спутниковыми данными и информацией о местности.

Стоит отметить, что по состоянию на конец марта, Служба безопасности Украины провела 13 успешных операций в девяти регионах России, целью атак стали нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). Поэтому Россия сократила экспорт нефтепродуктов, рассказал глава СБУ, генерал-лейтенант Василий Малюк.

Как сообщал "Телеграф", 2 апреля беспилотники атаковали два объекта в Татарстане, за 1200 км от Украины. Ударам подвергся завод по производству "шахедов" и НПЗ ТАНЕКО в Нижнекамске. Источники "Телеграфа" в ГУР сообщили, что удары по заводу по сборке "шахедов" в Татарстане — операция ГУР. В результате атаки есть значительные разрушения производственных мощностей. Атака была совершена дронами украинского производства.

Напомним, недавно представитель Госдепа США Мэтью Миллер заявил, что США не поддерживает Украину в ее ударах по территории России. Он добавил, что Вашингтон неоднократно информировал об этом украинское правительство.