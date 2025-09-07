Вночі дрони вибухали не лише в Україні: в Росії спалахнули два важливі об’єкти (відео, карти)

Безпілотники завітали до майже десятка областей

У ніч проти 7 вересня, вибухи через атаку БПЛА лунали не лише в Україні – дісталося й Росії. БПЛА зафіксували у багатьох російських регіонах.

Постраждали Ільський НПЗ та лінійна виробничо-диспетчерська станція (ЛВДС) нафтопроводу "Дружба" у Брянській області. Відповідні кадри розлетілися мережею.

Як повідомляли в Міністерстві оборони РФ, дрони курсували над територією Краснодарського краю, Воронезької, Бєлгородської, Астраханської, Волгоградської, Ростовської, Брянської, Курської та Рязанської областей. Також їх бачили над територією анексованого Криму та акваторією Азовського моря.

В Оперативному штабі Краснодарського краю РФ підтвердили, що після атаки БПЛА виникла пожежа – спалахнула одна з технологічних установок Ільського НПЗ, який раніше вже неодноразово атакували українські дрони.

Також там повідомили, що на місці працюють пожежно-рятувальні формування, спеціальні та екстрені служби. Персонал нафтопереробного заводу евакуювали в укриття.

Ще одна ціль, яку вразили українські дрони цієї ночі, – ЛВДС нафтопроводу "Дружба" у Брянській області. Про це повідомив командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді із позивним "Мадяр".

Востаннє цю лінійно-виробничу станцію ЗСУ атакували 29 серпня. Тоді після удару повністю згоріла будівля насосної станції – ключового елемента ЛВДС, без якого станція не може виконувати своє основне завдання – прокачування нафти чи нафтопродуктів.

До цього під удар кілька разів потрапила ЛВДС "Унеча", яка є однією з ключових станцій для перекачування нафти з Росії до Європи. На інциденти бурхливо реагували в Угорщині та Словаччині, а українці клепали смішні меми.