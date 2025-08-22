Недовго музика грала: українські безпілотники знову вивели з ладу нафтопровід "Дружба" (відео)

Станція була виведена з ладу ударом дронів 14-го полку СБС ЗСУ

Українські ударні дрони знову вивели з ладу нафтопровід "Дружба". Під удар вчергове потрапила лінійна виробничо-диспетчерська станція (ЛВДС) "Унеча", яка є однією з ключових станцій для перекачування нафти з Росії до Європи.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді. За його словами, станція була виведена з ладу ударом дронів 14-го полку СБС ЗСУ.

"Даєш ремонт за 48 годин. А ще – тут тонше та особисте: Ruszkik haza! Жало хробакам доправили Птахи СБС 14 полку Сил безпілотних систем. Мандрівка Птахів СБС хробачими НПЗ продовжується", — написав він.

Нафтопровід "Дружба" — одна з найбільших систем транспортування нафти у світі, яка з'єднує Росію з європейськими країнами. Загальна довжина магістралі становить понад 5500 кілометрів. Потужність системи дозволяє перекачувати близько 1,2-1,4 мільйона барелів нафти щодня. Будівництво розпочалося ще в 1960-х роках за радянських часів. Трубопровід має два основні напрямки. Північна гілка проходить через Білорусь до Польщі та Німеччини. Південна гілка йде через Україну до Словаччини, Чехії та Угорщини.

Нагадаємо, 18 серпня глава МЗС Угорщини Петер Сійярто в розлюченому і зухвалому тоні повідомив, що його країна більше не отримує нафти по російському трубопроводу. Причиною цього він назвав нібито удари України та заявив, що це "напад на енергетику Угорщини". При цьому російська сторона нібито запевнила Будапешт, що намагається відновити постачання якнайшвидше, але коли це буде невідомо.

До цього Україна двома ударами фактично "виключила" нафтопровід "Дружба". Перший з них було завдано 13 серпня по станції "Унеча", другий — 18 серпня по станції "Нікольськоє". 20 серпня Сійярто написав, що прокачка нафти через "Дружбу" відновлена та подякував російському чиновнику Павлу Сорокину за "швидкий ремонт". Це було дуже необачно з його сторони.