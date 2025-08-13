Нафтопровід "Дружба" знову під ударом. Дрони атакували ключовий вузол у Брянщині та не тільки (відео)

Нафтопровід зазнав другої атаки за тиждень

Вибухи у Росії пролунали в ніч на середу, 13 серпня. Безпілотники атакували Брянську та Волгоградську області.

Брянська область — під ударом нафтопровід "Дружба"

Як повідомляє Telegram-канал ASTRA з посиланням на місцевих жителів, в ніч на 13 серпня дрони атакували місто Унеча та район. За попередніми даними, ціллю атаки стала лінійна виробничо-диспетчерська станція "Унеча" у селі Високе. З'явилося відео наслідків атаки, на ньому видно пожежу.

Губернатор Брянщини Олександр Богомаз підтвердив атаку. Він заявив, що над регіоном нібито знищено "12 ворожих БПЛА літакового типу". За його словами, "оперативні та екстрені служби працюють на місці.

ЛВДС "Унеча нафтопроводу "Дружба" вже була під ударами 6 серпня. Тоді безпілотник поцілив у лінійну виробничо-диспетчерську станцію "Унеча", на території сталася пожежа.

ЛВДС "Унеча" — найбільший вузол магістральної мережі нафтопроводів "Дружба"

Нафтопровід належить холдингу АК "Транснафтопродукт". Основна спеціалізація ЛВДС — транспортування нафти трубопроводами.

Загальна протяжність трубопровідної системи "Дружба" — 8900 км. Нафтопровідна магістраль проходить через кілька країн і перетинає 45 великих річок.

Вибухи у Волгограді

Жителі російського міста Волгоград також повідомили про вибухи. Губернатор регіону Андрій Бочаров заявив про "масовану атаку" та падіння уламків збитого російською ППО БПЛА на дах 16-поверхового будинку У Тракторозаводському районі Волгограда.

Крім того, місцеві жителі заявили про вибух у Червоноармійському районі Волгограда. Там розташований НПЗ "ЛУКОЙЛ-Волгограднафтопереробка".

Як повідомляв "Телеграф", в ніч на 12 серпня вибухи пролунали у російському Ставрополі. Під удар потрапило підприємство хімічної промисловості завод АО "Монокристал", який виробляє продукцію подвійного призначення.