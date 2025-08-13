Нефтепровод "Дружба" снова под ударом. Дроны атаковали ключевой узел в Брянщине и не только (видео)

Нефтепровод подвергся второй атаке за неделю

Взрывы в России раздались в ночь на среду, 13 августа. Беспилотники атаковали Брянскую и Волгоградскую области.

Брянская область — под ударом нефтепровод "Дружба"

Как сообщает Telegram-канал ASTRA со ссылкой на местных жителей, в ночь на 13 августа дроны атаковали город Унеча и район. По предварительным данным, целью атаки стала линейная производственно-диспетчерская станция "Унеча" в селе Высокое. Появилось видео последствий атаки, на нем виден пожар.

Губернатор Брянщины Александр Богомаз подтвердил атаку. Он заявил, что над регионом якобы уничтожены "12 вражеских БПЛА самолетного типа". По его словам, оперативные и экстренные службы работают на месте.

ЛПДС "Унеча нефтепровода "Дружба" уже была под ударами 6 августа. Тогда беспилотник попал в линейную производственно-диспетчерскую станцию "Унеча", на территории произошел пожар.

ЛПДС "Унеча" — самый крупный узел магистральной сети нефтепроводов "Дружба"

Нефтепровод принадлежит холдингу АК "Транснефтепродукт". Основная специализация ЛПДС – транспортировка нефти по трубопроводам.

Общая протяженность трубопроводной системы "Дружба" — 8900 км. Нефтепроводная магистраль проходит через несколько стран и пересекает 45 крупных рек.

Взрывы в Волгограде

Жители российского города Волгоград также сообщили о взрывах. Губернатор региона Андрей Бочаров заявил о "массированной атаке" и падении обломков сбитого российским ПВО БПЛА на крышу 16-этажного дома В Тракторозаводском районе Волгограда.

Кроме того, местные жители заявили о взрыве в Красноармейском районе Волгограда. Там расположен НПЗ "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка".

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 12 августа взрывы прогремели в российском Ставрополе. Под удар попало предприятие химической промышленности завод АО "Монокристалл", производящий продукцию двойного назначения.