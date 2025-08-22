Станция была выведена из строя ударом дронов 14-го полка СБС ВСУ

Украинские ударные дроны снова вывели из строя нефтепровод "Дружба". Под удар в очередной раз попала линейная производственно-диспетчерская станция (ЛВДС) "Унеча", которая является одной из ключевых станций для перекачки нефти из России в Европу.

Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди. По его словам, станция была выведена из строя ударом дронов 14-го полка СБС ВСУ.

"Даешь ремонт за 48 часов. А еще – здесь тоньше и личное: Ruszkik haza! Жало червям доставили Птицы СБС 14 полка Сил беспилотных систем. Путешествие Птиц СБС по червячьим НПЗ продолжается", — написал он.

Нефтепровод "Дружба" — одна из крупнейших систем транспортировки нефти в мире, соединяющая Россию с европейскими странами. Общая протяженность магистрали составляет более 5500 километров. Мощность системы позволяет перекачивать около 1,2-1,4 миллиона баррелей нефти в день. Строительство началось еще в 1960-х годах в советское время. Трубопровод имеет два основных направления. Северная ветвь проходит через Беларусь в Польшу и Германию. Южная ветвь идет через Украину в Словакию, Чехию и Венгрию.

Напомним, 18 августа глава МИД Венгрии Петер Сийярто в разъяренном и дерзком тоне сообщил, что его страна больше не получает нефти по российскому трубопроводу. Причиной этого он назвал якобы удары Украины и заявил, что это "нападение на энергетику Венгрии". При этом российская сторона якобы заверила Будапешт, что пытается возобновить поставки как можно скорее, но когда это будет неизвестно.

До этого Украина двумя ударами фактически "выключила" нефтепровод "Дружба". Первый из них был нанесен 13 августа по станции "Унеча", второй — 18 августа по станции "Никольское". 20 августа Сийярто написал, что прокачка нефти через "Дружбу" возобновлена и поблагодарила российского чиновника Павла Сорокина за "скорый ремонт". Это было очень опрометчиво с его стороны.