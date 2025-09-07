Ночью дроны взрывались не только в Украине: в России загорелись два важных объекта (видео, карты)

Беспилотники посетили почти десяток областей

В ночь на 7 сентября, взрывы из-за атаки БПЛА звучали не только в Украине – досталось и России. БПЛА зафиксировали во многих российских регионах.

Пострадали Ильский НПЗ и линейная производственно-диспетчерская станция (ЛПДС) нефтепровода "Дружба" в Брянской области. Соответствующие кадры разлетелись по сети.

Как сообщали в Министерстве обороны РФ, дроны курсировали над территорией Краснодарского края, Воронежской, Белгородской, Астраханской, Волгоградской, Ростовской, Брянской, Курской и Рязанской областей. Также их видели над территорией аннексированного Крыма и акваторией Азовского моря.

В Оперативном штабе Краснодарского края РФ подтвердили, что после атаки БПЛА возник пожар – загорелась одна из технологических установок Ильского НПЗ, который ранее уже неоднократно атаковали украинские дроны.

Также там сообщили, что на месте работают пожарно-спасательные формирования, специальные и экстренные службы. Персонал нефтеперерабатывающего завода эвакуировали в укрытия.

Еще одна цель, которую поразили украинские дроны этой ночью, – ЛПДС нефтепровода "Дружба" в Брянской области. Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди с позывным "Мадяр".

В последний раз эта линейно-производственная станция была атакована ВСУ 29 августа. Тогда после удара полностью сгорело здание насосной станции — ключевого элемента ЛПДС, без которого станция не может выполнять свою основную задачу — прокачку нефти или нефтепродуктов.

До этого под удар несколько раз попала ЛВДС "Унеча", которая является одной из ключевых станций для перекачки нефти из России в Европу. На инциденты бурно реагировали в Венгрии и Словакии, а украинцы клепали смешные мемы.