У Росії атакований завод зі збірки"Шахедів": подробиці від ГУР

Засобом атаки були дрони українського виробництва.

За ранковою атакою далекобійних дронів на Татарстан стоїть Головне управління розвідки Міноборони України. Ціллю став завод зі збірки "Шахедів".

Про це повідомляє "Телеграф", посилаючись на власні джерела. За їхніми даними, під атаку потрапив завод зі збірки дронів-камікадзе "Шахед", які росіяни маркують під "Герань-2".

Стверджується, що внаслідок удару є значні руйнування виробничих потужностей. Співрозмовники "Телеграфа" також підтвердили, що засобом атаки були дрони українського виробництва.

РосЗМІ заявляють, що цими дронами могли бути UJ-22 Airborne. Це цілком може бути і так. Цей безпілотник може подолати таку велику відстань. За деякими даними, він може літати на 1600 кілометрів. До речі, докладніше про UJ-22, ви можете прочитати в матеріалі "Телеграфа", перейшовши за посиланням.

Нагадаємо, що дрони долетіли до "Алабуги" — особливої економічної зони промислово-виробничого типу в Єлабузькому районі Республіки Татарстан.

Водночас атаку БПЛА вже встигли проаналізувати у мережі. Наприклад, відомий блогер Роман Шрайк, посилаючись на дані OSINT-дослідників, вискакав припущення, що дрони нібито могли не влучити по заводу "Шахедів", а підірвати гуртожитки робітників, які знаходяться поруч. Втім, він одразу додав, що, за деякими даними, дронів було декілька.

Нагадаємо, як раніше ми писали, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що Україна збільшила виробництво дальнобійних дронів приблизно в 10 разів у порівнянні з попереднім роком. Крім того, у неї на озброєнні з’явилися зразки, які можуть уражати об’єкти на відстані більш ніж 1000 кілометрів.