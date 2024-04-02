В России атакован завод по сборке "Шахедов": подробности от ГУР

Средством атаки были дроны украинского производства

За утренней атакой дальнобойных дронов на Татарстан стоит Главное управление разведки Минобороны Украины. Целью стал завод по сборке "Шахедов".

Об этом сообщает "Телеграф", ссылаясь на собственные источники. По их данным, под атаку попал завод по сборке дронов-камикадзе "Шахед", которые россияне маркируют под "Герань-2".

Утверждается, что в результате удара есть значительные разрушения производственных мощностей. Собеседники "Телеграфа" также подтвердили, что средством атаки были дроны украинского производства.

Стоит отметить, что росСМИ заявляют, что этими дронами могли быть UJ-22 Airborne. Это вполне может быть и так. Данный беспилотник может преодолеть такое большое расстояние. По некоторым данным, он и вовсе может летать на 1600 километров. К слову, более подробнее о UJ-22, вы можете прочитать в материале "Телеграфа", перейдя по ссылке.

Напомним, что дроны долетели до "Алабуги" — особой экономической зоны промышленно-производственного типа в Елабугском районе Республики Татарстан.

В то же время атаку БПЛА уже успели проанализировать в сети. Например, известный блогер Роман Шрайк, ссылаясь на данные OSINT-исследователей, выскакал предположение, что дроны якобы могли не попасть по самому заводу "Шахедов", а взорвать общежития рабочих, которые находятся рядом. Впрочем, он тут же добавил, что по, некоторым данным, дронов было несколько.

Напомним, как ранее мы писали, министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что Украина увеличила производство дальнобойных дронов примерно в 10 раз по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, у нее на вооружении появились образцы, которые могут поражать объекты на расстоянии более чем в 1000 километров.