Російському РЕБу не впоратися: Британія разом з Україною працюють над модернізацією дронів

Україна та Британія намагаються максимально ускладнити росіянам можливість діяти на дрони через РЕБ

Велика Британія та Україна разом працюють над варіантами модернізації безпілотників, які допоможуть їм довше перебувати у небі навіть попри протидію з боку російських систем радіоелектронної боротьби. З британської сторони над цим працює компанія Evolve Dynamics, а сам проєкт розрахований в першу чергу на розвідувальні безпілотники.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters. Зазначається, що таким чином Британія реалізує підтримку української програми безпілотників, що повинно дати Україні перевагу над російськими терористами.

"Компанії з десятків країн постачали в Україну дрони та їхні комплектуючі. Деякі з них, наприклад Evolve Dynamics, також фокусуються на технологічних досягненнях, покликаних протистояти потужним можливостям Росії в галузі радіоелектронної боротьби", – сказано у матеріалі.

Головне завдання, над яким працюють інженери компанії – розробка альтернативних алгоритмів радіозв'язку. Це може сильно ускладнити можливості російських терористів щодо заглушення сигналів безпілотників. Системи РЕБ традиційно є сильною стороною РФ, проте Україна також активізувала розгортання таких установок. Вони порушують частоти для передачі сигналу між оператором та БПЛА – через це БПЛА промахується мимо цілі, або взагалі падає.

"Це постійна гра в пінг-понг між противниками", — сказав виданню виконавчий директор Evolve Dynamics Майк Дьюхерст, коментуючи перебіг подій у "безпілотникових перегонах".

Сама компанія вже відправляла Збройним силам України свою продукцію. Понад 100 топових розробок Evolve Dynamics, дрони-розвідники Sky Mantis, перебувають на озброєння ЗСУ, що заводить компанію до десятки найбільших британських постачальників дронів для української армії. Завдяки активному використанню Sky Mantis на полі бою в Україні, компанія за останні два з половиною роки зробила 85 оновлень безпілотника та його систем.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні створили для військових на фронті новий дрон із непристойною назвою. Цей БПЛА вже встиг знищити ворожу гаубицю Д-30 на Херсонщині.

Учасники кластера для розвитку військових технологій в Україні Brave1 створили багаторазовий дрон-бомбер під назвою Hummel. Його вже успішно використовують на різних ділянках фронту.