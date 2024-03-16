Тисячі мікросхем та двигунів для "шахедів": СБУ зірвала постачання для російської "оборонки"

Росіяни втратили компонентів на тисячі ракет та безпілотників

Служба безпеки України завдяки зусиллям своїх кіберспеціалістів заблокувала постачання російським терористам величезної партії комплектуючих для виробництва ракет та ударних безпілотників. Мова йде про зрив виробництва щонайменше 1600 "шахедів" та 4000 мікросхем для крилатих ракет росіян.

Про це сказав начальник управління Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк в ефірі Національного телемарафону. За його словами, операція проводилася у рамках блокування ланцюгів постачань підсанкційних компонентів російським терористам.

"Ми здійснюємо перекриття ланцюгів поставок комплектуючих до російської зброї. Один із прикладів – вже заблокували поставку сервомоторів для виробництва 1600 "Шахедів" і 4000 мікросхем для крилатих ракет", – сказав він.

За його словами, без кіберспеціалістів заблокувати цю схему не вдалося б. Окрім цього, "кібери" СБУ перехоплюють російські безпілотники, знищують системи РЕБ та РЕР, відбивають кібератаки (за два роки війни відбито понад 10 тисяч кібератак), та збирають розвідувальну інформацію.

Як писав "Телеграф", Росія має можливість і далі отримувати мікросхеми та інші компоненти. Причому близько 80% їх вироблено США. Ці мікросхеми є у складі крилатих ракет, якими Росія регулярно б’є по українських містах.

Нещодавно в Сенаті США порекомендували американським виробникам мікросхем та інших електронних компонентів уникати випадків, коли мікросхеми їхнього виробництва знаходять у російській зброї. Оскільки останнім часом стало занадто багато таких випадків.