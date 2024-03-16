Укр

Тысячи микросхем и двигателей для "шахедов": СБУ сорвала поставки для российской "оборонки"

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Антон Корж Антон Корж
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Илья Витюк объяснил, как удалось оставить россиян без микросхем Новость обновлена 16 марта 2024, 06:02
Илья Витюк объяснил, как удалось оставить россиян без микросхем. Фото ssu.gov.ua

Россияне потеряли компонентов на тысячи ракет и беспилотников

Служба безопасности Украины благодаря усилиям своих киберспециалистов заблокировала поставку российским террористам огромной партии комплектующих для производства ракет и ударных беспилотников. Речь идет о срыве производства не менее 1600 "шахедов" и 4000 микросхем для крылатых ракет россиян.

Об этом сказал начальник управления Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк в эфире Национального телемарафона. По его словам, операция проводилась в рамках блокировки цепей поставок подсанкционных компонентов российским террористам.

"Мы осуществляем перекрытие цепей поставок комплектующих к российскому оружию. Один из примеров – уже заблокировали поставку сервомоторов для производства 1600 "Шахедов" и 4000 микросхем для крылатых ракет", – сказал он.

По его словам, без киберспециалистов заблокировать эту схему не удалось бы. Кроме этого, "киберы" СБУ перехватывают российские беспилотники, уничтожают системы РЭБ и РЭР, отбивают кибератаки (за два года войны отбито более 10 тысяч кибератак) и собирают разведывательную информацию.

Как писал "Телеграф", Россия имеет возможность и дальше получать микросхемы и другие компоненты. Причем около 80% из них произведено в США. Эти микросхемы находят в составе крылатых ракет, которыми Россия регулярно бьет по украинским городам.

Недавно в Сенате США порекомендовали американским производителям микросхем и других электронных компонентов избегать случаев, когда микросхемы их производства находят в российском оружии. Поскольку в последнее время стало слишком много подобных случаев.

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