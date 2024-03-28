Российскому РЭБу не справиться: Британия вместе с Украиной работают над модернизацией дронов

Украина и Британия пытаются максимально усложнить россиянам возможность воздействовать на дроны через РЭБ

Великобритания и Украина вместе работают над вариантами модернизации беспилотников, которые помогут им дольше находиться в небе даже, несмотря на противодействие со стороны российских систем радиоэлектронной борьбы. С британской стороны над этим работает компания Evolve Dynamics, а сам проект рассчитан в первую очередь на разведывательные беспилотники.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters. Отмечается, что таким образом Великобритания реализует поддержку украинской программы беспилотников, что должно дать Украине преимущество перед российскими террористами.

"Компании из десятков стран поставляли в Украину дроны и их комплектующие. Некоторые из них, например, Evolve Dynamics, также фокусируются на технологических достижениях, призванных противостоять мощным возможностям России в области радиоэлектронной борьбы", — говорится в материале.

Главная задача, над которой работают инженеры компании – разработка альтернативных алгоритмов радиосвязи. Это может сильно усложнить возможности российских террористов по подавлению сигналов беспилотников. Системы РЭБ традиционно являются сильной стороной РФ, однако Украина также активизировала развертывание таких установок. Они нарушают частоты для передачи сигнала между оператором и БПЛА – поэтому БПЛА промахивается мимо цели, или вообще падает.

"Это постоянная игра в пинг-понг между противниками", — сказал изданию исполнительный директор Evolve Dynamics Майк Дьюхерст, комментируя ход событий в "беспилотниковой гонке".

Сама компания уже отправляла вооруженным силам Украины свою продукцию. Более 100 топовых разработок Evolve Dynamics, дроны-разведчики Sky Mantis, находятся на вооружении ВСУ, что заводит компанию в десятку крупнейших британских поставщиков дронов для украинской армии. Благодаря активному использованию Sky Mantis на поле боя в Украине компания за последние два с половиной года произвела 85 обновлений беспилотника и его систем.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине создали для военных на фронте новый дрон с неприличным названием. Этот БПЛА уже успел уничтожить вражескую гаубицу Д-30 в Херсонской области.

Участники кластера для развития военных технологий в Украине Brave1 создали многоразовый дрон-бомбер под названием Hummel. Его уже успешно используют на разных участках фронта.