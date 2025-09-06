Росіяни обстріляли Запоріжжя: є прильоти та перебої зі світлом та водою (оновлено)

Росіяни почали атаку раніше звичайного

Російські окупанти влаштували обстріл Запоріжжя увечері 6 вересня. Через це у місті частково пропало світло та спостерігаються перебої з водою.

Про це повідомив кореспондент "Телеграфу". Попередньо постраждало 15 осіб, четверо з них були госпіталізовані. Тим часом у місцевих telegram каналах показали відеозаписи від місцевих жителів.

Наприклад, "Труха" показав відеозапис дрона, що пролітає над містом, а також відео диму над місцем прильоту.

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров підтвердив факт прильотів та показав знімок пожежі в одній із будівель. Усього було пошкоджено дитячий садок, приватний будинок та підприємство.

Приліт у Запоріжжі

Пошкоджений будинок у Запоріжжі

Моніторингові ресурси інформують, що над містом помічені додаткові БПЛА, а тому мешканців закликають залишатись у безпечних місцях.

БПЛА у районі Запоріжжя о 19:25

upd 20:28 Федоров повідомив, що атакою було пошкоджено 6 багатоповерхівок та 4 приватні будинки.

У ДСНС повідомили, що з-під завалів врятували одну людину. На місці влучань працюють екстрені служби.

Згодом рятувальники повідомили, що аварійно-рятувальні роботи було завершено.

Як повідомлялося раніше, російським окупантам вдалося наростити виробництво копій іранського ударного дрона "Шахед" та дронів-імітаторів типу "Гербера". В українській розвідці кажуть, що ворог нині здатний виробляти приблизно 2700 безпілотників на місяць, проте випускати їх щодня тисячами росіяни можуть хіба що мріяти.