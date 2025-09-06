Росія зуміла наростити виробництво "Шахедів": в ГУР назвали приблизну кількість

При цьому багато також випускається дронів без бойової частини — так званих "обманок" типу "Гербера" та "Пародія"

Російським окупантам вдалося наростити виробництво копій іранського ударного дрона "Шахед" та дронів-імітаторів типу "Гербера". Наразі ворог здатен виготовляти приблизно 2700 безпілотників на місяць, проте випускати їх щоденно тисячами росіяни можуть хіба що у мріях.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов в інтерв'ю "Новини.LIVE". Він підтвердив, що кількість клонів "Шахеда", так званих "Герань-2", підбирається до трьох тисяч на місяць.

При цьому багато також випускається дронів без бойової частини — так званих "обманок" типу "Гербера" та "Пародія". Водночас випускати тисячі дронів щодня російські окупанти тільки мріють. Росія технічно не здатна це зробити.

"Але ми бачимо сотні "Шахедів" у комбінованих атаках разом із ракетами. Масовані удари – це серйозний виклик для наших сил протиповітряної та протиракетної оборони. І це також виклик для наших партнерів, які мають допомагати захищати українське небо", — додав Юсов.

Зазначимо, російські окупанти мають певну межу із добового запуску засобів повітряного ураження — бойових дронів і дронів-"приманок", крилатих і балістичних ракет. І хоча вони ще ставлять рекорди, вузьке місце у них — кількість цих самих засобів на складах і число пускових установок. Тому ворог буде намагатися масштабувати можливості запуску.

Додамо, що в Україні масово випускається ударний далекобійний дрон, який фактично є аналогом російського-іранського "Шахеда", але значно дешевший. Темпи його випуску вже зрівнялися з тими, які демонструє головний російський завод з виробництва "Шахедів" в татарстанському місті Алабуга.