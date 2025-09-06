Россия сумела нарастить производство "Шахедов": в ГУР назвали приблизительное количество

При этом много также выпускается дронов без боевой части — так называемых "обманок" типа "Гербера" и "Пародия"

Российским оккупантам удалось нарастить производство копий иранского ударного дрона "Шахед" и дронов-имитаторов типа "Гербера". Враг в настоящее время способен производить примерно 2700 беспилотников в месяц, однако выпускать их ежедневно тысячами россияне могут разве что в мечтах.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов в интервью "Новини.LIVE". Он подтвердил, что количество клонов "Шахеда", так называемых "Герань-2", подбирается к трем тысячам в месяц.

При этом много также выпускается дронов без боевой части — так называемых "обманок" типа "Гербера" и "Пародия". В то же время выпускать тысячи дронов каждый день российские оккупанты только мечтают. Россия технически не способна сделать это.

"Но мы видим сотни "Шахедов" в комбинированных атаках вместе с ракетами. Массированные удары — это серьезный вызов для наших сил противовоздушной и противоракетной обороны. И это также вызов для наших партнеров, которые должны помогать защищать украинское небо", — добавил Юсов.

Отметим, российские оккупанты имеют определенный предел по суточному запуску средств воздушного поражения — боевых дронов и дронов-"приманок", крылатых и баллистических ракет. И хотя они еще ставят рекорды, узкое место у них — количество этих средств на складах и число пусковых установок. Поэтому враг будет пытаться масштабировать возможности запуска.

Добавим, что в Украине массово выпускается ударный дальнобойный дрон, который фактически является аналогом российско-иранского "Шахеда", но значительно дешевле. Темпы его выпуска уже сравнялись с теми, что демонстрирует главный российский завод по производству "Шахедов" в татарстанском городе Алабуга.