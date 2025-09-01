Ударов "шахедов" по Украине будет больше, а ракет – меньше. Аналитик объяснил причины

Россияне пытаются максимально упростить запуск дронов

Российские оккупанты имеют некий предел в суточномом запуске средств воздушного поражения — боевых дронов и дронов-"приманок", крылатых и баллистических ракет. И хотя они еще ставят рекорды, узкое место у них — количество этих средств на складах и число пусковых установок.

Об этом на YouTube-канале Telegraf UA рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он объяснил, почему агрессор вынужден прибегнуть к изменениям в тактике нападения.

По его словам, россияне работают над тем, чтобы масштабировать производство. И сейчас оно составляет в среднем 100 ударных дронов типа "Шахед-136".

— И у них это получается, к сожалению. Пока не прилетело по Ижевску и Елабуге что-то такое большое и розовое, как "Фламинго". Они имеют возможность это масштабировать, равно как и с дронами-приманками, но они ограничены пусковыми, — говорит военный эксперт.

Он подчеркнул, что процесс запуска "шахедов" довольно сложен, поэтому россияне пытаются максимально его упростить. И хотя он остается энергоемким и занимает некоторое время, оккупанты в перспективе будут увеличивать количество пусков шахедов и дронов-приманок.

— Если мы говорим о ракетном оружии, то оно всегда будет ограничено, во-первых, боекомплектом, во-вторых, наличием пусковых установок. Если говорим о ракетах Х-101, то мы уже никогда не увидим пуск по территории Украины сотни, 90, 80, 50 Х-101. Потому что у них такого количества носителей уже нет, — говорит военно-политический обозреватель.

По его словам, в ходе операции СБУ "Паутина" было уничтожено большое количество носителей ракет "воздух-земля" Х-101 — стратегических ракетоносцев Ту-95МС, Ту-22М3 и сверхзвуковых Ту-160.

— И потому они сейчас запускают 20-30 [ракет этого типа], а большего количества уже не будет, — считает Александр Коваленко.

Говоря о ракетах 3М14 "Калибр", имеющих пусковые морского типа, он отметил, что большая часть из них уже отработала свой ресурс. Постоянные пуски с кораблей, которые происходили в 2022-2023 годах, привели к тому, что большинство из них нуждаются в ремонте, а не просто обслуживании, чтобы у корабля была остойчивость на поверхности моря.

— Постоянные пуски, когда корабль производит 50-100-150 пусков, требует не только соответствующего обслуживания, а ремонтных работ пусковых "Калибров". А они не производятся. А тут еще и начинают какие-то дроны летать и охотиться за этими носителями. Для них это также угроза, потому что военный корабль — это медленная цель, особенно для воздушного средства поражения. Поэтому для них это угроза, — говорит Александр Коваленко.

По его мнению, основная угроза "Калибров" для Украины будет исходить в первую очередь от подлодок типа "Варшавянка", которые еще базируются в Черном море. И хотя у них четыре пусковых — в последнее время они использовали только две-три ракеты.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", как ГУР сорвало удар 16 "Калибров" по Украине.