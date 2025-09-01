Ударів "шахедів" по Україні буде більше, а ракет – менше. Аналітик пояснив причини

Росіяни намагаються максимально спростили запуск дронів

Російські окупанти мають певну межу із добового запуску засобів повітряного ураження — бойових дронів і дронів-"приманок", крилатих і балістичних ракет. І хоча вони ще ставлять рекорди, вузьке місце у них — кількість цих самих засобів на складах і число пускових установок.

Про це на YouTube-каналі Telegraf UA розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Він пояснив, чому агресор змушений вдатися до змін у тактиці нападу.

За його словами росіяни працюють над тим, щоб масштабувати виробництво. І зараз воно становить у середньому 100 ударних дронів типу "Шахед-136".

— І в них це виходить, на жаль. Поки не прилетіло по Іжевську та Єлабузі щось таке велике та рожеве, як "Фламінго". Вони мають можливість це масштабувати, так само як і з дронами-приманками, але вони обмежені пусковими, — каже військовий експерт.

Він наголосив, що процес запуску "шахедів" досить складний, тому росіяни намагаються максимально його спростили. І хоча він залишається енергоємним і забирає певний час, окупанти в перспективі будуть збільшувати кількість пусків шахедів та дронів-приманок.

— Якщо ми говоримо про ракетну зброю, то вона завжди буде обмежена, по-перше, боєкомплектом, по-друге, наявністю пускових установок. Якщо говоримо про ракети Х-101, то ми вже ніколи не побачимо пуск по території України сотні, 90, 80-ти, 50-ти Х-101. Тому що у них такої кількості носіїв вже нема, — каже військово-політичний оглядач.

За його словами, у ході операції СБУ "Павутиння" було знищено велику кількість носіїв ракет "повітря-земля" Х-101 — стратегічних ракетоносців Ту-95 МС, Ту-22М3 і надзвукових Ту-160.

— І тому вони зараз запускають 20-30 [ракет цього типу], а великої кількості вже не буде, — вважає ОлександрКоваленко.

Говорячи про ракети 3М14 "Калібр", які мають пускові морського типу, він зазначив, що більша частина з них вже відпрацювала свій ресурс. Постійні пуски з кораблів, які відбувалися 2022-2023 років, призвели до того, що більшість з них потребують ремонту, а не просто обслуговування, щоб у корабля була стабільність на поверхні моря (рос. "остойчивость").

— Постійні пуски, коли корабель робить 50-100-150 пусків, потребує не тільки відповідного обслуговування, а ремонтних робіт пускових "Калібрів". А вони не проводяться. А тут ще й починають якісь дрони літати і полювати за цими носіями. Для них це також загроза, бо військовий корабель — це повільна ціль, особливо для повітряного засобу ураження. Тому для них це загроза, — каже Олександр Коваленко.

На його думку, основна загроза "Калібрів" для України буде виходити в першу чергу від підводних човнів типу "Варшав'янка", які ще базуються в Чорному морі. І хоча вона мають чотири пускові — останнім часом вони використовували лише дві-три ракети.

