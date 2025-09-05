Рус

Паливній кризі бути. В Рязані дрони знову підпалили НПЗ (фото та відео)

Олена Руденко
Рязанський НПЗ спалахнув після атаки Новина оновлена 05 вересня 2025, 06:43
Рязанський НПЗ спалахнув після атаки. Фото Колаж "Телеграф"

Заявлена потужність підприємства 17-18 мільйонів тонн нафти

Вибухи у російській Рязані пролунали в ніч на п'ятницю, 5 вересня. Під удар потрапив місцевий нафтопереробний завод, який вже не раз був під ударом, попередній раз — 2 серпня.

Ураження НПЗ у Рязані підтвердив керівник Центру Вивчення окупації Петро Андрющенко. Він нагадав, що це повторне ураження — попереднє сталося 2 серпня.

Паливній кризі бути

Петро Андрющенко

За даними Telegram-канала Supernova+, під удар у Рязані потрапила установка ЕЛОУ-АВТ-6 (Електрознесолююча установка – Атмосферно-вакуумна трубчатка). Цифра наприкінці позначає продуктивність з переробки: у даної установки 6 млн. тонн на рік. Однак, на багатьох установках АВТ "старого" фонду робили модернізацію зі збільшенням продуктивності у 2-2,5 рази. Тому цифра не завжди відображає реальну продуктивність.

Рязань, карта уражень дронами
Місце удару на карті
Установка ЕЛОУ-АВТ-6 Рязанський НПЗ
Установка ЕЛОУ-АВТ-6 на карті

Як видно на кадрах наслідків атаки, які публікують в мережі, після вибухів на Рязанському НПЗ виникла пожежа. В небо здіймається густий дим.

Рязанський НПЗ уражено дронами
Зарево над місцем удару
Рязанський НПЗ атаковано дронами
Вогонь видно здалеку
Пожежа на Рязанському НПЗ
Пожежа після прильотів
Пожежа на НПЗ, Рязань
Пожежа з ближчого ракурсу

Увага! Відео містять ненормативну лексику

Що відомо про Рязанський нафтопереробний завод

РНПЗ розташований на території Південного промислового вузла в місті Рязані. Належить Рязанській нафтопереробній компанії, що входить до структури російської державної корпорації "Роснефть". З 2013 року перебуває під контролем "Роснефті". Заявлений максимально можливий обсяг обробки НПЗ: 17-18 мільйонів тонн нафти. Підприємство неодноразово зазнавало атаки дронами — 13 березня та 1 травня 2024 року, а також 23 та 26 січня 2025 року тощо.

Як повідомляв "Телеграф", Україна у серпні 2025 року влаштувала російським нафтопереробним заводам "ніч довгих вогнів". За даними командувача Сил безпілотних систем Збройних сил України Роберта "Мадяра" Бровді, нафтопереробна галузь РФ через атаки втратила 21% потужностей. За іншими даними, зупинилося щонайменше 17% НПЗ у Росії — що рівноцінно понад мільйону барелів нафти на добу. Це дуже сильний удар по російській нафтопереробці та російській кишені.

