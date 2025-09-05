Паливній кризі бути. В Рязані дрони знову підпалили НПЗ (фото та відео)

Заявлена потужність підприємства 17-18 мільйонів тонн нафти

Вибухи у російській Рязані пролунали в ніч на п'ятницю, 5 вересня. Під удар потрапив місцевий нафтопереробний завод, який вже не раз був під ударом, попередній раз — 2 серпня.

Ураження НПЗ у Рязані підтвердив керівник Центру Вивчення окупації Петро Андрющенко. Він нагадав, що це повторне ураження — попереднє сталося 2 серпня.

Паливній кризі бути Петро Андрющенко

За даними Telegram-канала Supernova+, під удар у Рязані потрапила установка ЕЛОУ-АВТ-6 (Електрознесолююча установка – Атмосферно-вакуумна трубчатка). Цифра наприкінці позначає продуктивність з переробки: у даної установки 6 млн. тонн на рік. Однак, на багатьох установках АВТ "старого" фонду робили модернізацію зі збільшенням продуктивності у 2-2,5 рази. Тому цифра не завжди відображає реальну продуктивність.

Місце удару на карті

Установка ЕЛОУ-АВТ-6 на карті

Як видно на кадрах наслідків атаки, які публікують в мережі, після вибухів на Рязанському НПЗ виникла пожежа. В небо здіймається густий дим.

Зарево над місцем удару

Вогонь видно здалеку

Пожежа після прильотів

Пожежа з ближчого ракурсу

Увага! Відео містять ненормативну лексику

Що відомо про Рязанський нафтопереробний завод

РНПЗ розташований на території Південного промислового вузла в місті Рязані. Належить Рязанській нафтопереробній компанії, що входить до структури російської державної корпорації "Роснефть". З 2013 року перебуває під контролем "Роснефті". Заявлений максимально можливий обсяг обробки НПЗ: 17-18 мільйонів тонн нафти. Підприємство неодноразово зазнавало атаки дронами — 13 березня та 1 травня 2024 року, а також 23 та 26 січня 2025 року тощо.

Як повідомляв "Телеграф", Україна у серпні 2025 року влаштувала російським нафтопереробним заводам "ніч довгих вогнів". За даними командувача Сил безпілотних систем Збройних сил України Роберта "Мадяра" Бровді, нафтопереробна галузь РФ через атаки втратила 21% потужностей. За іншими даними, зупинилося щонайменше 17% НПЗ у Росії — що рівноцінно понад мільйону барелів нафти на добу. Це дуже сильний удар по російській нафтопереробці та російській кишені.