Топливному кризису быть. В Рязани дроны снова подожгли НПЗ (фото и видео)

Заявленная мощность предприятия составляет 17-18 миллионов тонн нефти

Взрывы в российской Рязани раздались в ночь на пятницу, 5 сентября. Под удар попал местный нефтеперерабатывающий завод, который уже не раз был под обстрелом, в предыдущий раз — 2 августа.

Поражение НПЗ в Рязани подтвердил руководитель Центра Изучения оккупации Петр Андрющенко. Он напомнил, что это повторное поражение – предыдущее произошло 2 августа.

По данным Telegram-канала Supernova+, под удар в Рязани попала установка ЭЛОУ-АВТ-6 (Электроснесоляющая установка – Атмосферно-вакуумная трубчатка). Цифра в конце обозначает производительность переработки: у данной установки 6 млн тонн в год. Однако на многих установках АВТ "старого" фонда производили модернизацию с увеличением производительности в 2-2,5 раза. Поэтому цифра не всегда отражает реальную производительность.

Как видно на кадрах последствий атаки, которые публикуют в сети, после взрывов на Рязанском НПЗ возник пожар. В небо поднимается густой дым.

Что известно о Рязанском нефтеперерабатывающем заводе

РНПЗ находится на территории Южного промышленного узла в городе Рязани. Принадлежит Рязанской нефтеперерабатывающей компании, входящей в структуру российской государственной корпорации "Роснефть". С 2013 года находится под контролем "Роснефти". Заявленный максимально возможный объем обработки НПЗ: 17-18 миллионов тонн нефти. Предприятие уже неоднократно подвергалось атакам дронами — 13 марта и 1 мая 2024 года, а также 23 и 26 января 2025 года и т.д.

Как сообщал "Телеграф", Украина в августе 2025 года устроила российским нефтеперерабатывающим заводам "ночь длинных огней". По данным командующего Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберта "Мадяра" Бровди, нефтеперерабатывающая отрасль РФ из-за атак потеряла 21% мощностей. По другим данным, остановилось не менее 17% НПЗ в России, что равноценно более миллиона баррелей нефти в сутки. Это очень сильный удар по российской нефтепереработке и российскому карману.