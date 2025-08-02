В России раздаются взрывы: под ударом НПЗ, россияне подбили собственную многоэтажку (фото, видео)

Взрывы звучали в Воронежской, Липецкой и Рязанской областях

В России ночью 2 августа многочисленные взрывы прогремели в Воронежской, Липецкой и Рязанской областях, возле Таганрога, а также во временно оккупированном Крыму. В Рязани дроны поразили нефтеперерабатывающий завод, возле Липецка под атакой мог быть аэродром.

Об этом пишут российские новостные и украинские мониторинговые каналы. Опубликована была также карта движения украинских беспилотников: под ударом могло быть значительно больше российских областей и городов.

Карта движения украинских дронов

В частности, в разных районах Липецка прогремели по меньшей мере четыре взрыва. Российские каналы поспешили заявить об "удачной работе" противовоздушной обороны. Под атакой мог находиться местный военный аэродром.

Временно оккупированный Крым, кстати, тоже был под атакой. Только в Феодосии раздалось не менее шести взрывов, несколько сильных "бахов" было слышно в Керчи. Крымский мост россияне снова перекрыли. Также взрывы были слышны возле Таганрога и в Воронежской области, там результаты неизвестны. Публикуются видео со звуками взрывов и вспышками.

Последствия удара по России 2 августа

Последствия удара по России 2 августа

Последствия удара по России 2 августа

Последствия удара по России 2 августа

В Рязани дроны смогли поджечь местный нефтеперерабатывающий завод — на опубликованных видео и фото пожар и сильное задымление. В то же время российская противовоздушная оборона в очередной раз попала в собственную многоэтажку: по одним данным, это могла быть ракета от "Панцирь-С1", по другим данным — система радиоэлектронной борьбы россиян направила дрон в многоэтажный жилой дом.

Поврежденный россиянами дом в Рязани

Пожар в Рязани

Пожар в Рязани

Пожар в Рязани

Пожар в Рязани

Пожар в Рязани

Отметим, что громкие взрывы в России раздавались 31 июля. В Пензе дроны атаковали радиозавод, специализирующийся на производстве современных средств связи для вооруженных сил РФ. Волгоградскую область также атаковали беспилотники, были слышны взрывы, в аэропорту объявляли план "Ковер".

В ночь на 27 июля "неизвестные дроны" атаковали нефтебазу стратегического резерва в Волгоградской области. Объект поражен удачно, если судить по видео "объективного контроля", опубликованных российскими новостными каналами и украинскими мониторинговыми пабликами.

Напомним, что Ставрополь в России подвергся атаке беспилотниками ранним утром в субботу, 26 июля. По предварительным данным, под ударом оказались два важных предприятия. Под удар попали радиозавод стратегического значения и один из самых крупных в России производителей программного обеспечения для беспилотников.