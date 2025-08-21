В Росії спалахнув черговий НПЗ: не пережив зустрічі з дронами (відео)

Зараз на НПЗ вирує масштабна пожежа після атаки безпілотників

"Невідомі дрони" вчергове навідалися у Росію в ніч на 21 серпня. На цей раз вибухи лунали у Ростовській області РФ, в районі Новошахтинська, де розташований нафтопереробний завод, який вже багато разів був під ударами.

Про це пишуть російські інформаційні та українські моніторингові канали. Російська влада поки що ніяк не коментує атаку, якщо не враховувати чергові брехливі заяви про "все збито".

Тим часом місцеві ростовські канали пишуть, що було чутно дуже велику кількість вибухів. Зараз на НПЗ вирує масштабна пожежа після атаки безпілотників. Відповідні відео вже опубліковано у мережі.

Нагадаємо, 16 серпня в Росії раптово спалахнув Волгоградський НПЗ. Росіяни заявили, що атаки дронів нібито не було, а пожежа виникла через недбалість під час ремонтних робіт. Щоправда, ремонтували НПЗ саме після кількох дронових ударів по заводу.

15 серпня у місті Сизрань в Самарській області було атаковано нафтопереробний завод. Внаслідок масштабного нальоту дронів спалахнула сильна пожежа, НПЗ вийшов з ладу та зупинився.

Також Росію атакували безпілотники в ніч на 14 серпня. Місцеві жителі Волгоградської області другу ніч поспіль не спали через вибухи та пожежу на НПЗ. Йдеться про НПЗ "Лукойл-Волгограднафтопереробка" у Красноармійському районі міста.

Також нагадаємо, що в ніч на 13 серпня дрони атакували місто Унеча та його околиці у Брянській області РФ. За попередніми даними, ціллю атаки стала лінійна виробничо-диспетчерська станція "Унеча" у селі Високе. ЛВДС "Унеча нафтопроводу "Дружба" вже була під ударами 6 серпня. Атака викликала істерику у проросійській Угорщині, яка залежна від російської нафти, ніби наркоман від героїну.